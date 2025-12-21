長青卡2-2》彰化長青卡不能搭新自強號 社會處：只賣劃位車票

新自強號火車新穎、空間寬敞、座位舒適，搭乘便利與舒適感，不輸搭高鐵，對上了年紀的長者來說更有吸引力，卻不在長青卡補助項目內。（記者張聰秋攝）

「我刷卡進站，到了月台看到外觀新穎的新火車進站，確認這班列車在台中火車站會停靠，二話不說就直接衝上車了！」彰化市陳姓婦人持長青卡搭火車，結果因不知道該卡不能搭新自強號，車上驗票就被當場要求現金補票且加罰50%票價，她納悶，為何新自強號不在補助範圍？車新、座位寬、車速穩，對腳力較弱的長者來說相對友善，但挑車種補助，使用起來「卡卡的」實在可惜！

對此，縣府社會處表示，長青卡主要鼓勵長者善用大眾運輸工具，設計以交通便利為主要考量，同時配合台鐵電子票證乘車營運規定，只要不賣站票的車種就不能憑刷卡感應上下車，新自強號、太魯閣、普悠瑪未提供站票，只賣劃位車票，不具備電子票證上下車功能，政策必須配合台鐵營運規則，請民眾體諒。

根據統計，持長青卡搭公車與坐火車是主流，計程車今年新上路待推廣。火車補助提高後使用更為頻繁，預防社福遭濫用，縣府提醒長者自己的卡片自己用，每張卡片都有個人大頭照的照片，不能借或交給他人使用，一經查獲遭冒用，第一次停權使用半年，第二次抓到累犯就喪失終身使用資格，曾有長者好心借給親朋好友使用被抓到受到停權處分，有半年時間無卡可用，「再也不敢借出卡片！」

只要是台鐵規定只賣坐票，有買到坐票才能上車的車種，就不在彰化長青卡補助車種內，台鐵驗票閘門前設公告示牌提醒持卡者。（記者張聰秋攝）

