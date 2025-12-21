為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    書包減重策略3-3》3大原則落實書包減重 上學更輕鬆

    2025/12/21 11:00
    新北市教育局擬定書包減重策略，提醒師生和家長從「選書包、整理書包、背書包」3面向著手。（記者賴筱桐攝）

    記者賴筱桐／新北專題報導

    針對家長反映小學生書包過重，新北市教育局擬定書包減重策略，提醒教師、家長與學生，從「選書包、整理書包、背書包」3面向一起動手，讓書包真正變輕、孩子更健康。

    教育局指出，家長可挑選合適書包，選擇重量較輕、雙肩背款式，避免書包本身過重；肩帶應加寬、具緩衝，可搭配胸扣、腰扣，讓重量平均分散；書包大小以「能放入當天課本、又不超出孩子身形太多」為原則，參考有透氣背墊、貼合背部曲線的設計。

    此外，養成放學前及睡前整理書包習慣，每天依課表只帶當日需要的課本、作業與文具；善用教室置物櫃，將美勞用品、備用書籍等物品留在學校；水壺空瓶帶到校內再裝水，課後安親班或補習班的教材分開收納。

    教育局也提醒書包的正確背負及使用方式，以「雙肩背」為原則， 讓書包貼合腰背，並調整肩帶長度，書包上緣約與肩同高、下緣落在腰部；使用單肩包時輪流換邊背，避免長期壓迫同一側肩膀；若使用拖拉式書包，應留意書包本身重量及上下樓梯安全。

