為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹60線30K＋800搶災施工 12/23起區段封閉、整點開放

    2025/12/21 10:41 記者廖雪茹／新竹報導
    尖石鄉公所公告，鳳凰颱風災後緊急搶修，預計12月23日起到明年2月26日止，針對竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程。（尖石鄉公所提供）

    尖石鄉公所公告，鳳凰颱風災後緊急搶修，預計12月23日起到明年2月26日止，針對竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程。（尖石鄉公所提供）

    新竹縣尖石鄉竹60線為通往後山的主要聯外道路，尖石鄉公所公告，鳳凰颱風災後緊急搶修，預計12月23日起到明年2月26日止，針對竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程，施工期間將實施區段封閉，採整點開放通行為原則，請用路人耐心等候並配合，以維安全。

    尖石鄉竹60線為串聯山區的主要道路，沿途經過那羅、宇老、田埔、秀巒、泰岡、新光等地，也是到司馬庫斯的重要道路。

    尖石鄉公所表示，為辦理竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程，施工期間考量現地路幅狹小且會車不易，實施區段封閉管制作業。預計自12月23日起到2026年2月26日截止，於上午8點到12點及下午1點到5點進行封閉，並採整點開放通行為原則。

    封閉期間禁止非工程車輛進入，以利路道路基搶修作業，封路須知詳情可到尖石鄉公所官網查詢。

    尖石鄉公所公告，鳳凰颱風災後緊急搶修，預計12月23日起到明年2月26日止，針對竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程。（尖石鄉公所提供）

    尖石鄉公所公告，鳳凰颱風災後緊急搶修，預計12月23日起到明年2月26日止，針對竹60線30K＋800路基淘空進行緊急搶災工程。（尖石鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播