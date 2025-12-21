書包減重策略3-2》書包太重家長憂阻礙發育 醫師：影響體態

醫師建議若書包太重，部分物品可以改成手提，分散重量。（記者賴筱桐攝）

記者賴筱桐／新北專題報導

小學生書包背太重，有家長擔心影響健康，阻礙生長發育，醫師表示，小朋友的肌肉、骨骼未發展到最完整的狀態，背負重物可能引發姿勢不良而影響體態，例如駝背、骨盆前傾，常見症狀是腰痠背痛，長期累積嚴重者恐造成骨刺、脊椎退化等，可透過按摩、放鬆肌肉或增加肌力訓練來改善。

亞東醫院復健科主任莊博鈞指出，目前醫學尚無研究證實書包背太重和孩子的成長發育有直接關聯，畢竟影響成長的因素很多，但是如果小朋友核心肌力不足，又經常坐著學習、太少運動，背負重物可能造成代償性的不良動作而影響體態，例如駝背、肚子凸出、骨盆前傾、大腿骨較彎等，容易腰痠背痛，加上現在使用3C產品時間長，可能出現俗稱「烏龜脖」的頭部前移，長期累積恐形成骨刺或脊椎退化。

莊博鈞說，小學階段如果經常出現疼痛或痠痛，對身體是一種隱形壓力，可能影響荷爾蒙分泌，連帶影響與生長相關的激素；至於負重承受度因人而異，建議不要超過體重10％到15％。

針對改善方式，莊博鈞建議，若書包太重可以分散重量，部分物品改用手提，背帶長度調整適中，太長晃來晃去反而會消耗能量，太短或太緊則會使肩頸肌肉受到擠壓造成不適，適宜位置是背包中心點大約在肋骨下緣、身體一半的地方，因每個人體感不同，應挑選適合自己、背起來舒適的書包。

當孩子背負重物出現痠痛症狀，莊博鈞表示，家長可協助按摩、泡熱水或是熱敷放鬆肌肉，達到舒緩作用，預防也很重要，加強核心肌力運動，透過爬行或玩遊戲方式，增強背部後側肌肉，提高重量的承受度，就不容易感到痠痛。

亞東醫院復健科主任莊博鈞指出，目前醫學尚無研究證實書包背太重和孩子的成長發育有直接關聯，但是長期下來可能會影響體態。（記者賴筱桐攝）

