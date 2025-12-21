為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    路變寬卻更危險！ 永靖平和巷拓寬未遷電桿惹民怨

    2025/12/21 10:42 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣永靖鄉平和巷完成農田水利溝渠改善工程，原有的電桿未遷，加上路旁未劃設標線，形成視線盲區與碰撞風險。（張勝彬提供）

    彰化縣永靖鄉平和巷，是通往田尾鄉的重要道路，近期完成農田水利溝渠改善工程，路面意外獲得拓寬與重鋪。然而，原本位於路旁的電線桿卻未隨工程遷移，如今直接矗立於車道旁，導致用路人靠邊行駛時險象環生。田尾鄉民代表張勝彬怒批施工草率，要求相關單位立即改善，還給居民一條安全的回家道路。

    張勝彬指出，永靖鄉平和巷是許多田尾鄉民通勤的要道。近期水利工程完工後，道路雖看似變寬，但因電線桿未遷移，加上路旁未劃設標線，電桿彷彿直接「插在道路上」，形成視線盲區與碰撞風險。他質疑，此種「做半套」的工程，反而讓用路環境更加危險，呼籲應盡速遷移電桿或至少設置臨時警示設施。

    當地陳姓民眾也抱怨，道路原本尚可通行，如今拓寬後，駕駛人容易誤判路寬，閃避電桿時反而增加碰撞的風險，夜間或下雨時特別危險，直呼「令人傻眼」。

    對此，永靖鄉公所回應，已於近日邀集台電永靖服務所、水利單位及公所相關課室進行現場會勘，針對巷內台電與公所所屬電桿的遷移事宜展開協調，承諾將盡速處理，以確保用路人安全。

    永靖鄉平和巷路旁未劃設標線，視覺上彷彿電線桿「插在馬路中央」。（張勝彬提供）

