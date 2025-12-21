花蓮林田山《森林。家》市集與音樂會今天暖心登場

《森林。家｜來自森林の美好生活展》即日起到明年3月1日在花蓮林田山展出。（林保署花蓮分署提供）

農業部林業及自然保育署花蓮分署主辦，《森林．家》市集及音樂會，今天上午10點到下午4點，在林田山林業文化園區舉行。匯聚32組文創與在地餐飲品牌，融合森林美學、音樂表演、手作體驗與展覽延伸，打造一場歲末療癒的文化盛宴，邀請民眾在林間相聚，感受森林的溫度與家的陪伴。

花蓮分署分署長黃群策說，活動因光復馬太鞍堰塞湖事而延期至今，災害事件提醒著人與大自然相依共存的關係，現階段復原期，特別選在歲末年初，在林田山辦理《森林．家》市集及音樂會，希望在災後提供一個讓大家鬆口氣的午候時光，讓音樂成為撫慰人力的力量，讓森林成為重新凝聚情感，安放心靈。

市集特邀花蓮中區許多知名店家及社區參與，不僅展現地方創意與生活美感，更希望藉此振興地方經濟、提振社區士氣，讓大家在森林市集，感受療癒與希望。由啄木鳥的家CASA特別設計的「林班飯便當」，以太巴塱紫米、馬告豬肋排、鹹魚剝皮辣椒豆包等在地食材入菜，不僅喚起林業記憶，也成為森榮里居民的溫暖款待。

音樂舞台，由江忻薇組成的「壽豐體驗」，用爵士樂三重奏展現秋冬放鬆的氛圍；太魯閣族創作團體「出谷的人」、音樂風格多元的「花囍樂團」、何家健與劉大奇兩位青年樂手輪番演出，「甜豌豆五鋼琴重奏樂團」特別來到花蓮義演，將森林的律動化為祝福的旋律。森林教室則安排紙藝、木藝和植物、絹印等手作課程，讓民眾在體驗過程中為自己帶回一份充滿手感記憶的禮物。

熱鬧市集外，即日起到明年3月1日，也透過《森林。家｜來自森林の美好生活展》，以國產材和台灣山林元素為核心，邀集14位藝術家與工藝家，透過各式媒材，展現森林生態風貌，希望讓民眾能更加認識國產木材，有機會了解台灣林業文化。

