書包減重策略3-1》小學生書包重逾5公斤 新北推書包減重計畫

有家長反映，小學生書包過重，擔心影響生長發育。圖為學童上學情形。（記者賴筱桐攝）

記者賴筱桐／新北專題報導

有家長反映，國小學生書包過重，孩子每天被壓得喘不過氣，令人心疼。記者實測1名國小2年級學生的書包，竟然超過5公斤，但學童體重僅30公斤，不符合教育部建議的「不超過體重的8分之1」標準。新北市教育局表示，105學年度起已將書包減重納入各校日常管理，落實「帶必要書籍回家」，近3年也補助各校汰換置物櫃，減少物品攜帶。

記者翻開一名小二生的書包，裡頭裝有鉛筆盒、水壺、便當盒、聯絡簿、國語課本、數學習作、國語作業簿、國語生字語詞簿、繪本、資料夾，還有安親班的資料袋，包含英文課本、習作、作業本、聯絡簿等，書包以體重機量測達5.8公斤，即便扣除補習班的教材仍有約4公斤重。

請繼續往下閱讀...

家長劉先生說，將近6公斤的書包連大人拿著都很吃力，何況是身材嬌小的低年級學生，單手根本舉不起來，背在身上形成沉重壓力，擔心影響生長發育。

教育局指出，為維護學童正常生理發展，促進身心健康成長，教育部88至101學年度推動書包減重政策，市府積極配合，101年學年度起中央已無補助計畫，新北仍持續辦理，105學年度起將書包減重納入各校日常管理，每年定期在全市性會議宣導，提醒各校落實「帶必要書籍回家」原則，並在教室設置物櫃，供學生分類存放物品，減少攜帶量。

教育局表示，近3年提供超過1500萬元補助，協助學校汰換置物櫃，未來逐年補齊全市需求。此外，提醒親師生從「選書包、整理書包、背書包」3面向動手，讓書包真正變輕、孩子更健康。

新北市教育人員產業工會理事長林松宏表示，10多年前教育部推行書包減重，宣導只帶必要的課本和作業回家，有些物品放置物櫃，近年AI線上學習資源豐富，已盡量減少書包重量，不過，教學現場仍看到學生背著沉重的書包，尤其低年級身材矮小，書包幾乎快跟身體一樣大，他觀察到很多學生書包裡裝的是安親班或補習班的參考書、講義或作業，有些學生則是不整理書包，許多用不到的資料堆積，因此增加重量。

林松宏建議，家長可以採買設計輕便的書包，了解孩子書包內容物放置情形，帶領孩子一起整理書包，學習認真負責的態度，養成良好生活紀律，增進親子互動。

記者實測1名國小2年級學生的書包，重量達5.8公斤。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法