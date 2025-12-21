長青卡2-1》彰化長青卡「火車生活圈」擴到苗栗、雲林 使用率緊追公車

彰化縣鼓勵長者搭火車，今年11月1日起，把長青卡搭火車補助金額，從原本單趟30元，提高到45元，補助增加一半。（記者張聰秋攝）

彰化縣長青幸福卡因應台鐵今年6月23日起實施的平均26.8％票價調漲，今年11月1日開始，坐火車補助額度提高一半，單趟30元（1點1元）調高到45元，讓「免費搭」的距離從彰化往北擴及苗栗、往南雲林，能讓長者愈坐愈遠，火車使用率佔3成5，緊追在用最多的坐公車之後，成長神速。

2009年元旦長青卡上路，一開始叫「陽光e遊卡」每月補助300點讓長者坐公車，後來整合悠遊卡功能，更名為「長青幸福卡」補助設籍縣內65歲以上長者、領有手冊的身障者及55歲以上原住民，可以用在坐公車與搭國道客運（全額折抵）、診所看病（基本部分負擔費用50元）、縣內觀光旅遊車資（折抵300元）、坐火車（單趟折抵45元）、特約計程車車資（每趟折抵85元）共六個項目，補助計程車和提高火車額度，今年才有。全縣設籍65歲長者超過24萬2000多人，目前持卡人數20萬7000人、比例85％，10人就有9人手上有這張卡。去年18萬人持卡，總經費約9200萬元。

該卡2023年7月1日才開放能用來坐火車，因火車比公車路線單純、不易搭錯車，加上刷卡進出站方便，民眾口耳相傳，開放兩年已緊追一開始推卡就有補助的公車（佔比約4成3）成為第二大項。

「我要搭高鐵去台北看孫子，從彰化員林坐火車到台中新烏日站下車，再轉搭高鐵，火車費一毛錢都沒花到！」賴姓阿嬤說，員林到新烏日台鐵敬老票廿七元（原價53元），完全由長青卡吸收，「這張就是老人家的免錢交通卡」愈用愈好用。67歲的謝姓民眾常搭火車往返彰化、田中，退休後這張長青卡就成了他「免錢」的交通卡。

縣府社會處表示，政策鼓勵長者多出門，豐富退休生活，每個月把1000元額度刷到見底僅800多人，多數彈性使用，善用資源。

民眾持長青卡坐火車，只要在進站口驗票閘門輕觸感應卡片就能通行。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府為便利長者，長青卡主要用在地方性的大眾運輸補助，著重交通便利性，尤其近年新增火車，使用人數快速成長。（記者張聰秋攝）

