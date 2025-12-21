為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不是撞臉！草屯橘色巨型耶誕樹 竟是致敬「三角錐」

    2025/12/21 10:26 記者劉濱銓／南投報導
    南投草屯鎮夜市橘色巨型耶誕樹，外觀有如巨大三角錐引發熱議。（草鞋墩人文觀光夜市提供）

    南投草屯鎮夜市橘色巨型耶誕樹，外觀有如巨大三角錐引發熱議。（草鞋墩人文觀光夜市提供）

    南投草屯鎮市區夜市近期出現1座大型耶誕樹，惟整棵樹竟是橘色，甚至還有一圈白條紋，就像是巨大三角錐，夜市管委會表示，今年耶誕樹為跳脫傳統，加上夜市停車場有許多三角錐，才會以此為主題，並不是「撞臉」，而是真正致敬三角錐，藉此展現趣味節慶氛圍。

    草屯鎮市區的草鞋墩人文觀光夜市，是當地知名觀光景點，今年夜市在耶誕節前夕布置耶誕樹，並舉行點燈活動，但此次耶誕樹外型卻引發議論，不僅造型與一般的綠樹不同，整棵樹的外觀還是亮橘色，甚至上半部還環繞白色條紋，路過民眾都戲稱是巨大「三角錐」。

    夜市管委會回應，以往配合節慶都會布置耶誕樹，但是綠色造型太過千篇一律，今年為了跳脫傳統，才以夜市內的三角錐為主題，並在工作人員相互激盪下，自製高6公尺、底部寬4公尺的耶誕樹，藉此展現不同的耶誕氛圍，希望民眾看了都能會心一笑，耶誕樹平日點燈至晚間9點，營業日則到11點，預計持續到農曆春節。

    南投草屯鎮夜市橘色巨型耶誕樹，外觀有如巨大三角錐引發熱議。（草鞋墩人文觀光夜市提供）

    南投草屯鎮夜市橘色巨型耶誕樹，外觀有如巨大三角錐引發熱議。（草鞋墩人文觀光夜市提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播