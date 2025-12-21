桃園停車成本飆高引民怨 市府爭取前瞻增建19案停車場

桃園市人口持續成長，停車空間需求大，市府持續爭取經費增建停車場。（資料照，記者鄭淑婷攝）

桃園市停車成本越來越高，公有停車場每小時費率普遍調漲至40元，熱門區域民間停車場，動輒每小時60元，假日甚至要價70到90元以上，桃市府交通局表示，民間停車場收費考量市場供需，停車費率由業者自行訂定，但登記時會核可收費上限，現約落在百元左右。

桃園市現有188場公有停車場，有登記的民間停車場共737場，但停車空間增幅趕不及人口及車輛成長速度，近年公有停車場每小時費率陸續從30元調漲到40元，民間停車場費率則呈現兩極化，熱門區域停車場調漲幅度更大，像是桃園火車站附近，有停車場從每小時40元，調整為平、假日差別收費，假日每小時要價70元，民眾抱怨，以往逛個街、吃個飯，3小時只要120元停車費，現在則要210元，幾乎快翻倍了。

交通局表示，桃園市公有路外停車場制定收費標準，主要是依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例，收費費率種類分為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚等7種，計時收費從每小時10元到60元不等，交通局轄管公有路外停車場收費每小時費用，目前多落於每小時20元到40元之間，以各公有路外停車場的使用率並參考周遭市場行情進行調整。

交通局表示，民間停車場則是依據停車場法管理，業者向交通局申請停車場登記證，檢附相關停車設施配置、收費辦法等文件，經審查通過後才可開始營業並向民眾收取停車費用，而民間停車場的收費標準，考量停車供需平衡、業者皆因應市場機制自負盈虧，因此停車費率由業者自行訂定，但在登記申請時會核可上限。

交通局表示，為提供更多的停車空間，已向中央爭取前瞻計畫補助19案，核定補助金額約31億元，目前已完工13案，尚有6案執行中，包9月甫啟用但仍在辦理結案作業的中壢區中正公園地下停車場，及中壢區中壢國小地下停車場、大園區停二立體停車場、桃園區廣一地下停車場、中壢區停十地下停車場、八德大湳森林公園停車場，屆時可增加2066格汽車格、1357格機車格。

