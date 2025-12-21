為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南好米季健走 百餘民眾親近農村

    2025/12/21 10:00 記者王涵平／台南報導
    台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，現場設置台南好米農產品展售攤位。（市府提供）

    台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，現場設置台南好米農產品展售攤位。（市府提供）

    台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，百餘民眾參與，深入農村社區，認識好米產業，現場也設置台南好米農產品展售攤位，吸引不少買氣。

    台南好米季由農業局與社會局跨局處合作，在後壁小南海風景區舉辦「一粒米，重建一個家-米香風華．社區韌性」健走活動，台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆等地方各界人士出席。

    黃偉哲表示，後壁小南海風景區環境清幽、景色宜人，非常適合民眾走出戶外、親近自然，日前風災造成園區吊橋受損，市府將儘速完成評估並編列經費進行整修，確保民眾遊憩安全，持續提升整體休憩品質。

    黃偉哲指出，米食文化是台南重要的文化象徵，承載著居民的共同記憶與情感，也成為凝聚社區力量的重要媒介。丹娜絲風災對台南沿海及農村地區造成嚴重損害，不僅基礎設施受創，居民生計與心理層面亦面臨挑戰，災後復原除硬體修繕外，更需兼顧心理支持與經濟振興，希望能撫癒受災居民的心靈，將持續協助農民推廣在地好米與農特產品。

    活動也邀請社區家政老師指導米食手作，現場設有婦女各項福利措施之宣導、農會展售等，藉此串聯農會照顧站、在地婦女與地方特色，活絡在地產業。

    台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，百餘民眾參與，深入農村社區，認識好米產業。（市府提供）

    台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，百餘民眾參與，深入農村社區，認識好米產業。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播