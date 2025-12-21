台南好米季健走 百餘民眾親近農村

台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，現場設置台南好米農產品展售攤位。（市府提供）

台南好米季健走活動今日在後壁小南海風景區登場，百餘民眾參與，深入農村社區，認識好米產業，現場也設置台南好米農產品展售攤位，吸引不少買氣。

台南好米季由農業局與社會局跨局處合作，在後壁小南海風景區舉辦「一粒米，重建一個家-米香風華．社區韌性」健走活動，台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆等地方各界人士出席。

黃偉哲表示，後壁小南海風景區環境清幽、景色宜人，非常適合民眾走出戶外、親近自然，日前風災造成園區吊橋受損，市府將儘速完成評估並編列經費進行整修，確保民眾遊憩安全，持續提升整體休憩品質。

黃偉哲指出，米食文化是台南重要的文化象徵，承載著居民的共同記憶與情感，也成為凝聚社區力量的重要媒介。丹娜絲風災對台南沿海及農村地區造成嚴重損害，不僅基礎設施受創，居民生計與心理層面亦面臨挑戰，災後復原除硬體修繕外，更需兼顧心理支持與經濟振興，希望能撫癒受災居民的心靈，將持續協助農民推廣在地好米與農特產品。

活動也邀請社區家政老師指導米食手作，現場設有婦女各項福利措施之宣導、農會展售等，藉此串聯農會照顧站、在地婦女與地方特色，活絡在地產業。

