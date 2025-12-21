全國首間台語實驗學校2-2》「國家語言法」上路7年仍無台語委員會 學者批政策「做半套」

中央機關設有原民會、客委會等單位，獨缺台語委員會，成功大學台文系教授蔣為文批評，《國家語言發展法》上路7年，政策只做「半套」。（記者蘇福男攝）

《國家語言發展法》2019年公布實施後，明定原住民16族、42種語言和台灣台語、客語、華語及台灣手語均為我國國家語言，國民使用國家語言應不受歧視或限制，但占全台人口7、8成的台語族群，直到今年才有全國第一所台語實驗學校，成功大學台文系教授蔣為文批評，《國家語言發展法》對於推廣不力權責單位，並無懲處機制，形同只做「半套」，另中央機關設有原民會、客委會等單位，獨缺台語委員會，台灣台語推廣保存工作沒錢沒人，政策難以落實。

1945年戰後，國民政府接收台灣，長達半世紀的治理，以「華語」為標準的「國語」，作為統一的全國共同語，以取代日本統治時期確立的日語主導地位，語言政策和政治治理密切結合，除成立「國語推行委員會」，編纂國語教材，推行各行各業的語言轉換，1956年起更積極推動「說國語運動」，國中小全面以國語授課，公共集會、升旗典禮、報告與演講規定「必須使用國語」，校園甚至出現「說方言罰款」、「掛牌子」等獎懲制度。

蔣為文表示，過去講台語會受政府打壓， 雖隨著政黨輪替、台灣社會民主化日益成熟，講台語早已不受任何限制，但歷經半世紀的語言政策統治，已造成兩代台灣人對台語的疏離，尤其時下很多年輕人「不講也聽不懂台語」，慣性說華語，形成台語文化傳承的危機。

蔣為文不諱言，不僅一般民眾對台語傳承斷層無感，連政治人物也普遍缺乏危機意識，「台語文化已奄奄一息」，衰退速度比復振快，他批評當政者對台語文化復振的力道嚴重不足，建議各類重大考試應將國文改成國家語文，以華語、台語、客語和原住民語四大類由考生任選，成立台語委員會，有專責人力編制和經費編列，加速台語推展及復振工作。

