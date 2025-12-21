為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國首間台語實驗學校2-2》「國家語言法」上路7年仍無台語委員會 學者批政策「做半套」

    2025/12/21 11:04 記者蘇福男／高雄專題報導
    中央機關設有原民會、客委會等單位，獨缺台語委員會，成功大學台文系教授蔣為文批評，《國家語言發展法》上路7年，政策只做「半套」。（記者蘇福男攝）

    中央機關設有原民會、客委會等單位，獨缺台語委員會，成功大學台文系教授蔣為文批評，《國家語言發展法》上路7年，政策只做「半套」。（記者蘇福男攝）

    《國家語言發展法》2019年公布實施後，明定原住民16族、42種語言和台灣台語、客語、華語及台灣手語均為我國國家語言，國民使用國家語言應不受歧視或限制，但占全台人口7、8成的台語族群，直到今年才有全國第一所台語實驗學校，成功大學台文系教授蔣為文批評，《國家語言發展法》對於推廣不力權責單位，並無懲處機制，形同只做「半套」，另中央機關設有原民會、客委會等單位，獨缺台語委員會，台灣台語推廣保存工作沒錢沒人，政策難以落實。

    1945年戰後，國民政府接收台灣，長達半世紀的治理，以「華語」為標準的「國語」，作為統一的全國共同語，以取代日本統治時期確立的日語主導地位，語言政策和政治治理密切結合，除成立「國語推行委員會」，編纂國語教材，推行各行各業的語言轉換，1956年起更積極推動「說國語運動」，國中小全面以國語授課，公共集會、升旗典禮、報告與演講規定「必須使用國語」，校園甚至出現「說方言罰款」、「掛牌子」等獎懲制度。

    蔣為文表示，過去講台語會受政府打壓， 雖隨著政黨輪替、台灣社會民主化日益成熟，講台語早已不受任何限制，但歷經半世紀的語言政策統治，已造成兩代台灣人對台語的疏離，尤其時下很多年輕人「不講也聽不懂台語」，慣性說華語，形成台語文化傳承的危機。

    蔣為文不諱言，不僅一般民眾對台語傳承斷層無感，連政治人物也普遍缺乏危機意識，「台語文化已奄奄一息」，衰退速度比復振快，他批評當政者對台語文化復振的力道嚴重不足，建議各類重大考試應將國文改成國家語文，以華語、台語、客語和原住民語四大類由考生任選，成立台語委員會，有專責人力編制和經費編列，加速台語推展及復振工作。

    相關新聞:

    全國首間台語實驗學校2-1》高市北嶺國小招生激增40％ 師資、經費不足待補強

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播