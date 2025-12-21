鶯歌尖山埔路165巷彩繪陶瓷老記憶 串聯老街觀光

同慶里長張素燕提議將早期做陶的過程，透過彩繪方式，在尖山埔路165巷圍牆上呈現，如時光迴廊。（記者黃政嘉攝）

位在新北市鶯歌老街的尖山埔路165巷，緊鄰鐵路圍牆，近期悄悄換上新的彩繪面孔，上面畫有昔日鶯歌生產陶瓷、曬胚、以及老街景、交通工具等老記憶場景，發想人為在地的同慶里長張素燕，她說，希望把早期做陶的過程透過彩繪方式呈現，讓更多的人瞭解鶯歌，同時串聯整個鶯歌老街觀光人潮。

張素燕分享，她2018年選上里長時，有做這個時光迴廊的想法，讓更多的人走進鶯歌，剛好老街內有這片180公尺左右的牆面，所以在臉書找了一些黑白老照片，結果學生也畫成黑白的，里民反映晚上有點恐怖，所以今年提議重新彩繪，重現早期鶯歌陶瓷產業，家家戶戶生產陶瓷的盛況。

張素燕說，尖山埔路165巷因為車子少，現在大多變成老人家帶小朋友散步運動的地方，牆上老一代的記憶，畫有燒窯煙囪、曬胚、運煤蒸汽火車、三峽鶯歌往返渡船、舊車票、尖山埔路昔日面貌等老場景，餐盤上畫螃蟹、魚，代表豐衣足食。

負責執行的淘點子文創美學公司經理王雅芸指出，此次彩繪延續「中式窗櫺」視覺語言，通過老照片與現代插畫結合，以紅色基調營造文化厚重感，既還原陶藝製作、產業運輸的歷史場景，又以宗教神祇賦予工藝精神層面的傳承意義。

鶯歌區長曾明華表示，165巷是老街居民日常散步的路線，巷道另一端可串連老街馬賽克陶瓷拼貼特色店家，具觀光動線整合潛力。而鶯歌陶瓷老街自新北市立美術館開幕後，地方觀光動能提升，陶瓷藝術發展協會前任理事長張素燕因此向區公所反映，希望協助改善鶯歌國中、國小對面的尖山埔路165巷底的彩繪景觀，翻新原有斑駁彩繪，重新打造藝術走廊，包含在新北市議員呂家愷、蘇泓欽等人的補助款下完成。

新北市鶯歌老街的尖山埔路165巷，緊鄰鐵路圍牆，近期悄悄換上新的彩繪面孔。（記者黃政嘉攝）

昔日三峽、鶯歌往返渡船。（記者黃政嘉攝）

昔日車票。（記者黃政嘉攝）

尖山埔路165巷圍牆彩繪，通過老照片與現代插畫結合，以紅色基調營造文化厚重感，還原陶藝、產業運輸的歷史場景。（記者黃政嘉攝）

尖山埔路165巷180公尺牆面，重現早期鶯歌陶瓷產業與在地歷史場景。（記者黃政嘉攝）

尖山埔路165巷可從55巷小徑進去。（記者黃政嘉攝）

昔日鶯歌工廠外放置陶瓷品。（記者黃政嘉攝）

