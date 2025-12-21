后里焚化廠垃圾車大排長龍 台中環保局：今天可恢復正常

后里焚化廠前的垃圾車昨大排長龍。（謝志忠提供）

台中市后里焚化廠前排隊等候進場傾倒垃圾的垃圾車大排長龍，民進黨台中市議員謝志忠質疑，后里焚化廠每天上演同樣的戲碼，台中市垃圾廚餘問題存在已久，甚至連最辛苦的基層同仁加班費都出問題；台中市環保局今天（21日）回應表示，后里焚化廠因過熱器管排積灰，15日起已緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，預計今天完成點火起爐，恢復正常操作。

至於清潔隊員加班費問題，環保局強調，因應特殊狀況造成清潔車輛等候時間增加，相關延長工時均會依實際勤務狀況核實給付加班時數。各區清潔隊均有年度加班費額度可供支應，如遇特殊勤務需求增加，也可另行向局本部申請，加班費均按月正常發放，確保基層同仁權益不受影響。

請繼續往下閱讀...

謝志忠表示，后里焚化廠外面的垃圾車，每天上演同樣的劇情，不知何年何月何日才能改善？他說台中市的垃圾廚餘問題，不是今天才造成，而是累積了7年來的政策失敗，才有現在每天垃圾處理缺口200噸、廚餘300噸，500噸是一個可怕的數字，更可怕的是這是每天增加的數字。

他說，從豬瘟事件到現在，基層的環保局同仁，肯定累翻，據說，連最辛苦基層同仁的加班費，都出問題，相對正在辦的購物節活動，用3億現金在抽獎，抽爽的，結果環保局基層的加班費發不出來。

台中市環保局表示，后里焚化廠等待進場車流一度出現壅塞情形，后里焚化廠因發現過熱器管排積灰情況，已於12月15日緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，確保設備安全與後續穩定運轉。

環保局指出，檢修期間已同步啟動垃圾與廚餘進廠調度分流機制，維持全市清運作業正常進行。目前爐體管排清灰作業進度符合預期，預計今天完成點火起爐，恢復正常操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法