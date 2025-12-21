全國首間台語實驗學校2-1》高市北嶺國小招生激增40％ 師資、經費不足待補強

全國第一間台語實驗學校高市路竹區北嶺國小。（記者李惠洲攝）

高市路竹區北嶺國小這學期成為全國第一間台語實驗學校，招生率增加40％逆勢成長，但開辦初期面臨師資人力和經費不足窘境，學者肯定地方政府的台語文化復振政策，建議應給予更充裕的師資協助。

北嶺國小位於路竹、岡山交界，雖鄰近南科高雄園區、本洲產業園區，有省道台一線、高科聯絡道交通方便，但在社區人口日漸老化、少子女化等因素衝擊下，早在十幾年前縣市合併之前，一度因學生人數不足，差點遭到裁撤，幸好當時有山上一支棒球隊及時入學，才化解廢校危機。

由於高雄已有客語和原住民族實驗學校，2年前台灣南社向高雄市長陳其邁建議成立台語實驗學校，獲陳其邁認同支持，指示教育局規劃，歷經1年籌備，北嶺國小這學期成為全國第一間台語實驗學校。

校長蘇恆欽表示，舊地名「北嶺墘」社區是以台語為母語的社區，校方決定轉型為台語實驗學校時，起初家長對以台語教學是否會影響學童學力表現，以及自然、數學等學科過去都以華語授課，改台語授課對學習成效深表疑慮。

蘇恆欽說，這學期該校66名學生有一半是越區就讀，國籍還有日、德等國，族群則包括泰雅、排灣、阿美、布農和賽德克等原民子弟，校方致力營造多語共融環境，雖是台語實驗學校，努力營造師生開口講台語的環境，但尊重學童學習母語的意願，就有1名賽德克族學童勾選學習賽德克母語，校方也請到專業師資授課。

北嶺國小目前有4位台語專業老師，其中2位為教學支援老師，上課之前會和原授課老師共備課程，把華文翻成台語，台語老師也會在教室協同教學，大部分老師是以台語、華語雙語進行教學，所有七大學習領域的部定課程都有傳授，並未因台語授課而受影響。

蘇恆欽強調，數學等學科用何種語言教學，並不影響學習成效，重點在於學生是否有學到學科知識，老師也會透過多元的評量方式，來檢視學生的學習成效，並在教學上適時的回饋，以確保學生學習的品質。

北嶺國小以引導、支持方式，鼓勵學童勇敢開口說台語和母語，也創造一個有機會講台語的所在，由於具有台語教學及多元的主題式跨領域學習課程特色，且為全國第一間，今年該校小一招生率增加約40％，還有家長專程從橋頭區帶小孩來報名就讀，在全國普遍因招生率過低而導致廢校或減班的大環境下，北嶺國小反而逆勢成長，凸顯台語實驗學校有其社會需求。

北嶺國小開辦初期面臨師資人力和經費不足窘境，所幸有高市教育局的全力支持，但未來是否持續補助不得而知，發枝台語基金會為推動釘根台語文，在北嶺國小設立「台語文獎學金」，每學期提供各年級各班台語成績前3名學生獎學金，另學生參加校內及市級、全國級相關台語文競賽前3名和台語認證成績優異都有獎勵，期待台語文能發新枝、長新葉。

成功大學台文系教授兼發枝台語基金會執行長蔣為文表示，目前多數本土語教學支援老師仍以鐘點計酬、無寒暑假薪資與保障，以國小教支老師為例，每節課鐘點費為336元，以每週上限20節課計算，每月僅有2萬6880元，明顯低於勞保月基本工資2萬8590元，低薪留不住師資人才，且教支老師一年一聘，工作不穩定，政府應給予師資協助。

蔣為文強調，台語實驗教育的推動，不能只靠熱情或短期的資源來支撐，而是要靠配套的制度、專業的師資與資源的長期支援才能見效。

北嶺國小因具有台語教學及多元的主題式跨領域學習課程特色，今年招生逆勢成長。（記者李惠洲攝）

北嶺國小的自然、數學等學科，全以台語授課。（記者李惠洲攝）

數學課的專有名詞，以華語、台語（羅馬拼音）對照方式，寫在教室黑板上，供學生參考學習。（記者李惠洲攝）

