    80年一遇冬至V.S天赦日 最強日求財補運祕訣看過來

    2025/12/21 09:26 記者蘇孟娟／台中報導
    今天冬至，市場湯圓熱銷。（記者蘇孟娟攝）

    今天冬至，市場湯圓熱銷。（記者蘇孟娟攝）

    今天是冬至，除吃湯圓外，因今年冬至恰逢「天赦日」，民俗專家楊登嵙指出，這是80年難得一遇的轉運吉日，補運求財效果特強，建議在冬至祭拜完後不要忘補財庫、求好運，可以事半功倍。

    今天冬至，民眾習慣吃湯圓，市場鹹甜湯圓熱銷，楊登嵙指出，今年冬至巧遇「天赦日」，「天赦日」是四季中的天干配合地支所產生，每年只有5至7日，春天是戊寅日、夏天是甲午日、秋天是戊申日、冬天則是甲子日，今年12月21日冬至，正好碰上天赦日，是80年難得一遇，是80年難得一遇的大吉日，補運效果特強，一定要把握。

    他說，根據民間習俗相傳，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，天赦日要祭拜玉皇大帝，請求赦罪後便是補財庫、消除厄運的好時機；天赦日要怎麼拜，他說，早上5點至下午3點準備供品，包括水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）以及手寫懺悔文。

    楊登嵙說，其中「帶殼桂圓 12顆」代表一年12個月都能「破繭而出；開運」的意思，今年冬至特別碰上天赦日，可在今天誠心祈願，為新的一年迎來好開頭。

    祭拜方式口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址等詳細資訊，並將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

