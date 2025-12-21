今冬至北東轉濕涼 週三更強東北季風南下、高山有望飄雪

今、明兩天東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼。（資料照）

今（21日）晨各地區平地最低氣溫約在14至17度之間，今明（22日）兩天東北季風南下，北、東轉濕涼，中南部維持晴朗，預估週三（24日）更強冷空氣南下，3200公尺以上高山有零星飄雪的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至22度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至24度。

請繼續往下閱讀...

明漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；預估明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮指出，預估週三（24日）下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比前波稍強，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降；週四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率，3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率，由於各國模式模擬尚不一致，應續觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法