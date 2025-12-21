為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    排隊也甘願！彰化人中秋排蛋黃酥 冬至改排麻糬的原因曝光了

    2025/12/21 09:24 記者劉曉欣／彰化報導
    現代人以麻糬取代湯圓，也讓大元麻糬在冬至一早就大排長龍。 （記者劉曉欣攝）

    彰化人就是愛排隊？今天（21日）是冬至，彰化市排隊老店「大元麻糬」一早就大排長龍，許多人都說，自從冬至拜拜改成麻糬，發現吃不完也不必煩惱，隔天吃會不好吃，就再也回不去了！

    彰化市經營超過半世紀老店「大元麻糬」，從昨天到今天都是排隊人龍從彰化市城隍廟的巷弄，一路排到外面的大馬路，不少民眾認為「早起」比較好買，加上今天是星期日，一早才八點，店門口就出現人潮，但大元麻糬有備而來，排隊的一下子就買到了。

    許多民眾都指出，冬至吃湯圓是傳統，但湯圓還要煮，煮了也不見得人人都愛吃，吃不完的湯圓隔天熱來吃，風味就是差了一點，有時吃不完還要當廚餘。尤其近年來都是暖冬，像今天明明是冬至，一早就出大太陽，連吃個熱熱湯圓的感覺也沒了。

    但自從冬至改買麻糬來拜拜，既可以拜拜，也可以當點心吃，今天吃不完，明天再也吃，口感仍不減美味。許多人都笑說，加上現在小家庭的人口簡單，冬至改拜麻糬後，既方便又不會製造廚餘，真是便利又環保，難怪自從改拜麻糬，就再也回不去了。如果平常想吃湯圓，外帶買個一小碗，還比較實在。

    冬至又碰到星期日，民眾搶早來買麻糬。（記者劉曉欣攝）

    彰化大元麻糬是排隊老店，今年還推出冬至限定款。（記者劉曉欣攝）

    彰化大元麻糬位於城隍廟旁，由於是在巷弄，排隊人潮不會製造交通問題。（記者劉曉欣攝）

    彰化市的大元麻糬是排隊名店，冬至更是大排長龍。（資料照）

