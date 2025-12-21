望海興嘆！捕撈季接近一半 嘉義沿海苦等不到鰻苗

嘉義縣東石沿海捕撈鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

根據<日本養殖新聞>報導台灣截至12月20日的鰻苗捕撈概況，估計全台捕獲量僅約200公斤，而且岸邊價格每尾僅20元出頭，由於量少價跌，嘉義縣沿海漁民大多望海興嘆，只有少數展開捕撈作業。

吳姓漁民指出，早在11月1日鰻苗捕撈季登場，就已在作業地區豎起竹竿，等待鰻苗迴游至高雄、台南沿海就要掛上網具，但主要漁場宜蘭苗況低迷，只有日前出現30公斤的本季最高峰，但屏東縣情況依舊不佳，約2公斤左右，因而仍在觀望中。

吳姓漁民表示，東石沿海雖有少部分漁民已展開捕撈作業，但狀況很不理想，每天都是寥寥無幾，曾有一晚抓到3尾，每尾22元，4個人出海作業，嘆說不僅做白工，連買礦泉水都不夠。

陳姓漁民說，捕撈鰻苗1組要4個人，每晚作業約8個小時，只能待在狹隘的膠筏上頂著冷冽的寒風，備極辛苦，因而扣除油資等開銷，每個人收入要超過2000元，大家才有出海作業意願，以目前苗價而言，每趟要抓到500尾才有誘因，因而只能期待鰻苗湧現，賺一點年終獎金。

嘉義縣東石沿海捕撈鰻苗定置網僅少數作業中。（記者蔡宗勳攝）

