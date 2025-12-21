為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    望海興嘆！捕撈季接近一半 嘉義沿海苦等不到鰻苗

    2025/12/21 09:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣東石沿海捕撈鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石沿海捕撈鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    根據<日本養殖新聞>報導台灣截至12月20日的鰻苗捕撈概況，估計全台捕獲量僅約200公斤，而且岸邊價格每尾僅20元出頭，由於量少價跌，嘉義縣沿海漁民大多望海興嘆，只有少數展開捕撈作業。

    吳姓漁民指出，早在11月1日鰻苗捕撈季登場，就已在作業地區豎起竹竿，等待鰻苗迴游至高雄、台南沿海就要掛上網具，但主要漁場宜蘭苗況低迷，只有日前出現30公斤的本季最高峰，但屏東縣情況依舊不佳，約2公斤左右，因而仍在觀望中。

    吳姓漁民表示，東石沿海雖有少部分漁民已展開捕撈作業，但狀況很不理想，每天都是寥寥無幾，曾有一晚抓到3尾，每尾22元，4個人出海作業，嘆說不僅做白工，連買礦泉水都不夠。

    陳姓漁民說，捕撈鰻苗1組要4個人，每晚作業約8個小時，只能待在狹隘的膠筏上頂著冷冽的寒風，備極辛苦，因而扣除油資等開銷，每個人收入要超過2000元，大家才有出海作業意願，以目前苗價而言，每趟要抓到500尾才有誘因，因而只能期待鰻苗湧現，賺一點年終獎金。

    嘉義縣東石沿海捕撈鰻苗定置網僅少數作業中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石沿海捕撈鰻苗定置網僅少數作業中。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播