全國一半番薯來自這裡！ 水林冬至推創意五行湯圓拚健康

番薯故鄉的水林，鄉公所舉辦冬至活動，讓在地長輩教大家用當地盛產地瓜製作五行湯圓。（圖由水林鄉公所）

12月21日是冬至，家家戶戶都會煮湯圓慶祝平安，有「番薯故鄉」的雲林水林，鄉公所舉辦一場「健康湯圓迎冬至」公益活動，由當地長者教大家如何用當地出產的地瓜，製作出美味的「五行湯圓」，讓大家在冬至這天吃得繽紛又健康。

芋圓、地瓜圓等甜品，除了香Q彈牙外，更充滿著地瓜及芋頭香氣，一直深受國人喜愛，迎接年度冬至，水林鄉公所號召近百位來場呷健康湯圓公益活動，讓地方年長鄉民教大家製作好吃的「五行湯圓」，更邀請4位美髮設計師義剪。

代理鄉長張東凱表示，這場五行湯圓迎冬至的活動，為展現水林地瓜創意吃法，使用水林出產最優質的57號黃金番薯、南瓜、紫芋番薯、抹茶和紅麴一同揉製，讓大家享用湯圓的同時，也兼顧低GI飲食（低升糖指數）。

當地長者透露說，水林地瓜特別香，要做出好吃的地瓜圓，需要先將地瓜蒸熟後打成泥，接著再和米漿糰和一起搓揉，水份薯泥要調配得宜，「番薯圓」熱滾才不會散掉，吃起來才會彈牙。尤其現代人注重養生，地瓜、南瓜等都是營養價值極高的食物，本身就具甜味，所以不必加太多糖就很好吃，是冬至湯圓首選。

張東凱說，水林番薯種植面積達1000至1200公頃，總產量占全國供應半數，隨著養生風潮興起，水林番薯帶動農民經濟發展，期待五彩繽紛的五行湯圓，除讓大家吃出美味健康外，也能更認識在地農產好滋味。

