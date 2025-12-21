北捷連續攻擊案仍待調查 周軒籲民眾勿相互猜忌

周軒認為，若有勢力想破壞台灣，真正是殺手鐧就是在重大事件後讓民眾在彼此之間用各種理由猜忌。（資料照）

27歲男子張文前晚在台北捷運等地隨機殺人釀4死11傷，最後進入誠品南西店後墜樓死亡，此事件引起社會重大關注。政治工作者周軒20日在臉書發文提到，詳細犯案動機須等警方、檢調處理清楚，而此時將此案與死刑存廢扯在一起的人，無疑是在轉移注意力。周軒認為，若有勢力想破壞台灣，真正是殺手鐧就是在重大事件後讓民眾在彼此之間用各種理由猜忌。

周軒在臉書分享北捷隨機殺人案的各種網路討論意見，提到有部分人士將此案與死刑存廢做連結。周軒表示，台灣還是有死刑存在的，今年4月才執行過，犯人的律師聲請停止執行還是拿最新的憲法法庭判決作為依據，結果被憲法法庭打回來了，「所以現在還在把這事件跟死刑存廢扯在一起的，只不過紮一個稻草人讓大家轉移注意力而已」。

周軒認為，不管嫌犯是學誰的、參考哪本漫畫、雲端留什麼，那些都不是重點，一個半年不用手機只用wifi的人，竟會留下雲端硬碟在事後讓人找到，這想一想也不太合理，所以一切還是等檢調機關處理清楚再說。

至於傷者中有HIV病患，衛服部呼籲有疑慮者到醫療院所評估，周軒指出，這名傷者平常有服藥控制，血液中病毒量很低，處於測不到的狀態，而HIV病毒本身非常脆弱，暴露在空氣中很快就會失去活性，因此被傳染的風險很低，請相信HIV專家、疾管署長羅一鈞的專業。

周軒強調，若有疑慮者，衛福部已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案，72小時內趕快到醫療院所進行評估，最重要的是不要藉此「獵巫」。周軒坦言，他已經看到部分媒體還有評論試圖引起恐慌，但實際上最倒霉的那位HIV患者，沒事走在路上挨了一刀，原本控制的跟正常人一樣現在還要被抓出來獵巫，「真的不用這樣子」。

周軒在文末也說：「如果真有一股暗黑勢力想要破壞台灣，最鋒利的劍，就是重大事件後讓我們彼此之間互相用各種理由猜忌，這才是真正的殺手鐧。」

