為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎耶誕 啟智中心與社區各界融合歡慶

    2025/12/21 09:22 記者吳俊鋒／台南報導
    幼兒園的小朋友開心表演，炒熱氣氛。（德蘭啟智中心提供）

    幼兒園的小朋友開心表演，炒熱氣氛。（德蘭啟智中心提供）

    耶誕將至，台南玉井的天主教德蘭啟智中心攜手公所舉辦永續融合活動，邀請當地的大小朋友與院區老、中、少服務使用者一起同樂，歡度佳節。

    與會的德蘭服務使用者，包含早期療育孩子、成人心智障礙者，以及脆弱長輩等，「三代同堂」，3所幼兒園的小朋友應邀，還有地方各界等共襄盛舉，場面熱烈。

    活天主教台南教區公署長宮高德神父出席，帶來祝福祈禱，他指出，聖誕節是為了慶祝耶穌基督的降生，代表希望，也讓大家彼此相愛，平安喜樂的過每一天。

    德蘭服務使用者與幼兒園小朋友共同演出應景的戲劇，透過角色扮演與音樂、舞蹈，呈現耶誕節分享與關懷的核心精神。

    幼兒園小朋友也帶來活潑、可愛的舞蹈表演，為現場增添歡樂氣氛，還有魔術，以及一系列的才藝秀，以輕鬆有趣的方式拉近不同世代之間的距離。

    台南郵局、詠善社會服務協會也在活動中進行關懷弱勢的捐贈儀式，實際支持德蘭持續深耕偏鄉、提供多元且具包容性的服務。

    為回應不同的需求，現場還貼心設置感官友善休息區，提供降噪耳罩、舒壓物件、遮蔽空間，讓每位朋友都能依照自身狀態自在參與。

    德蘭啟智中心強調，活動以「永續融合」為核心，希望讓不同年齡、能力與背景的服務使用者，在同一個場域中互相理解、支持，實踐真正的社區共融，讓愛與關懷循環流動，陪伴更多家庭、居民迎向充滿希望的未來。

    德蘭啟智中心舉辦耶誕慶祝活動，邀請地方各界一起參與、融合。（德蘭啟智中心提供）

    德蘭啟智中心舉辦耶誕慶祝活動，邀請地方各界一起參與、融合。（德蘭啟智中心提供）

    現場還有公益捐贈，場面溫馨，德蘭啟智中心頒贈感謝狀。（德蘭啟智中心提供）

    現場還有公益捐贈，場面溫馨，德蘭啟智中心頒贈感謝狀。（德蘭啟智中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播