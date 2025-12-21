為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台電攜手台南海安耶誕日 節電闖關換好禮今下午還有1場

    2025/12/21 09:18 記者王俊忠／台南報導
    台南市長黃偉哲（左5）與台電副總經理陳銘樹（右3）一起為台南海安商圈耶誕節電活動揭幕。（台電台南區處提供）

    耶誕節電去！台電2025節電系列活動攜手台南「糖果森林海安耶誕日」，這兩天推出耶誕節限定「節電列車」主題專區。現場設有節電趣味闖關遊戲，完成挑戰即可兌換耶誕好禮，拍照打卡更加碼送限量「耶誕鹿角造型頭飾」，今天下午到晚上還有1場活動，台電台南區營業處歡迎全家大小一起來參與！

    2025海安耶誕日以「糖果森林」為主題，20日晚間在台南海安商圈盛大揭幕，現場集結上百個市集攤位，營造商圈浪漫耶誕氛圍。台電副總經理陳銘樹也到現場與各界貴賓共同為活動揭幕，並與節電吉祥物電寶同台和民眾熱情互動，並進行趣味節電問答。

    台電在活動舞台前打造充滿耶誕節氛圍的「節電列車」主題專區，邀請民眾輕鬆體驗節電樂趣，今（21）日下午4時至晚間10時免費開放。民眾沿著車廂闖關趣味節電遊戲，收集節電任務章即可兌換耶誕禮物；現場還有充滿耶誕元素的布置，及搭配列車主題的售票亭布景可拍美照，打卡分享更加碼送超Q版限量「耶誕鹿角造型頭飾」，能讓你成為全場最萌的焦點！

    台電台南區處表示，隨著入冬天氣轉涼，台電分享冬季節電小撇步，包含民眾可適時調整電熱水器溫度、煮熱水可用快煮壺搭配倒入保溫瓶使用、高功率電暖器使用獨立插座等，不僅能節電省荷包、用電也更安全。更多資訊可參考「節電 從我改變」活動網站（https://www.savepower.com.tw/）。

    台電副總經理陳銘樹（左1）化身耶誕老人並示範如何闖關趣味節電遊戲，邀請民眾一起參與同樂。（台電台南區處提供）

    台電副總經理陳銘樹化身耶誕老人並示範如何闖關趣味節電遊戲，邀請民眾一起參與同樂。（台電台南區處提供）

