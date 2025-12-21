為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菸蒂不落地2-2》獎金提高造就「檢舉職人」 10月賺逾40萬

    2025/12/21 11:00
    今年1到10月，同一人在國道西湖服務區檢舉1687件亂丟菸蒂，可獲40萬4880元獎金。（圖由苗縣環保局提供）

    今年1到10月，同一人在國道西湖服務區檢舉1687件亂丟菸蒂，可獲40萬4880元獎金。（圖由苗縣環保局提供）

    記者彭健禮／苗栗專題報導

    苗栗縣政府環保局統計，今年1到10月受理亂丟菸蒂成立案件有2266件，其中，國道西湖服務區計有約2000件，其中1687件為同一人檢舉，猶如「檢舉職人」，計算可獲40萬4880元獎金。

    苗栗縣檢舉違反廢棄物清理法獎金早年曾高達實收罰鍰的50％，其中以檢舉亂丟菸蒂為最大宗，每年檢舉案件超過1萬件，有多名檢舉人靠此年收入破百萬元，甚至締造單月檢舉800多件、月入至少38萬元獎金的驚人紀錄。

    獎金誘人，連外縣市者都加入，但也衍生「搶地盤」而發生恐嚇等刑事糾紛亂象。縣府2021年11月參考其他縣市作法將檢舉獎金調降為10％，件數大縮水。不過，環境部長彭啟明上任之後，宣布推行「菸蒂不落地」，苗縣環保局再度修正獎勵辦法，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例提高為20％，於去年12月11日公告施行。

    此外，環保局表示，除亂丟菸蒂獎金提高，亂丟垃圾包檢舉獎金比例也提高為罰鍰之50％，每件最高3000元。今年1到4月受理成立164件，其中公所舉報133件、民眾30件、派出所1件；惟公部門本具環境維護之義務與職責，無法領得獎金，鼓勵縣民朋友發揮正義感並勇於檢舉，共同維護環境品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播