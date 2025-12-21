菸蒂不落地2-1》苗縣提高檢舉亂丟菸蒂獎金沒用？ 人潮商圈依舊菸蒂堆一地

苗栗市南苗商圈周邊的燈桿、排水溝邊也是菸屁股堆一地。（記者彭健禮攝）

記者彭健禮／苗栗專題報導

亂丟垃圾任影響環境衛生、破壞市容觀瞻，小小菸蒂也是大大危害。環境部長彭啓明上任後，推動「菸蒂不落地」，苗栗縣政府配合提高縣內亂丟菸蒂檢舉獎金，惟似乎僅於特定場域造就出「檢舉職人」，但在「不好」檢舉的人潮聚集地，依舊菸蒂隨處見。環保志工在頭份尚順廣場街頭，半天就撿拾了近8000根；苗栗市南苗商圈菸屁股堆一地。

苗栗縣環保局配合中央政策，去年底修正亂丟菸蒂檢舉獎金比例，由罰鍰10％提高至20％，以每件裁罰1200元計，檢舉人若檢舉成立，每件扣除20％稅金，每件成案可進帳192元。

環保局統計，今年1到10月受理各類別亂丟垃圾成立案件共有2727件，其中菸蒂部分占八成三，有2266件。進一步分析檢舉熱點，主要為國道西湖服務區、火車站周邊或鄰近國道交流道附近的超商。

不過，環保局10月底於頭份市尚順廣場周邊舉辦「菸蒂不落地、環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，69位環保志工一個上午共撿拾了近8000根的菸屁股，助街頭環境恢復整潔，卻也凸顯提高檢舉獎金之措施，似乎並未能見成效，苗栗市南苗商圈周邊的燈桿、排水溝邊也是菸屁股堆一地。

環保局研判，因在國道服務區、車站或超商亂丟，檢舉人可容易取得違規人的車號，由機關以車追人開罰。然在其他人潮聚集地，檢舉人即使蒐證到路人亂丟煙蒂，無權力對其加以「盤查」，檢舉不易，也讓「癮君子」較有恃無恐。

環保局坦言，裁罰僅是手段，環境整潔衛生，最終還是得仰賴大眾的共同維護，將持續辦理相關宣導活動，強化民眾對公共環境維護與菸蒂污染的關注，希冀公民參與，形塑社會氛圍、互相提醒及通力實踐以達「菸蒂不落地，環境更美麗」之目標。

環保局10月底於頭份市尚順廣場周邊舉辦「菸蒂不落地、環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，69位環保志工一個上午共撿拾了近8000根的菸屁股。（圖由苗縣環保局提供）

