為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菸蒂不落地2-1》苗縣提高檢舉亂丟菸蒂獎金沒用？ 人潮商圈依舊菸蒂堆一地

    2025/12/21 11:00
    苗栗市南苗商圈周邊的燈桿、排水溝邊也是菸屁股堆一地。（記者彭健禮攝）

    苗栗市南苗商圈周邊的燈桿、排水溝邊也是菸屁股堆一地。（記者彭健禮攝）

    記者彭健禮／苗栗專題報導

    亂丟垃圾任影響環境衛生、破壞市容觀瞻，小小菸蒂也是大大危害。環境部長彭啓明上任後，推動「菸蒂不落地」，苗栗縣政府配合提高縣內亂丟菸蒂檢舉獎金，惟似乎僅於特定場域造就出「檢舉職人」，但在「不好」檢舉的人潮聚集地，依舊菸蒂隨處見。環保志工在頭份尚順廣場街頭，半天就撿拾了近8000根；苗栗市南苗商圈菸屁股堆一地。

    苗栗縣環保局配合中央政策，去年底修正亂丟菸蒂檢舉獎金比例，由罰鍰10％提高至20％，以每件裁罰1200元計，檢舉人若檢舉成立，每件扣除20％稅金，每件成案可進帳192元。

    環保局統計，今年1到10月受理各類別亂丟垃圾成立案件共有2727件，其中菸蒂部分占八成三，有2266件。進一步分析檢舉熱點，主要為國道西湖服務區、火車站周邊或鄰近國道交流道附近的超商。

    不過，環保局10月底於頭份市尚順廣場周邊舉辦「菸蒂不落地、環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，69位環保志工一個上午共撿拾了近8000根的菸屁股，助街頭環境恢復整潔，卻也凸顯提高檢舉獎金之措施，似乎並未能見成效，苗栗市南苗商圈周邊的燈桿、排水溝邊也是菸屁股堆一地。

    環保局研判，因在國道服務區、車站或超商亂丟，檢舉人可容易取得違規人的車號，由機關以車追人開罰。然在其他人潮聚集地，檢舉人即使蒐證到路人亂丟煙蒂，無權力對其加以「盤查」，檢舉不易，也讓「癮君子」較有恃無恐。

    環保局坦言，裁罰僅是手段，環境整潔衛生，最終還是得仰賴大眾的共同維護，將持續辦理相關宣導活動，強化民眾對公共環境維護與菸蒂污染的關注，希冀公民參與，形塑社會氛圍、互相提醒及通力實踐以達「菸蒂不落地，環境更美麗」之目標。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    環保局10月底於頭份市尚順廣場周邊舉辦「菸蒂不落地、環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，69位環保志工一個上午共撿拾了近8000根的菸屁股。（圖由苗縣環保局提供）

    環保局10月底於頭份市尚順廣場周邊舉辦「菸蒂不落地、環境更美麗」淨街撿菸蒂行動，69位環保志工一個上午共撿拾了近8000根的菸屁股。（圖由苗縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播