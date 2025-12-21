為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義市國際管樂晚會 滿場觀眾熱情參與

    2025/12/21 08:38 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義市國際管樂節大型晚會吸引滿場人潮。（嘉義市政府提供）

    嘉義市國際管樂節大型晚會吸引滿場人潮。（嘉義市政府提供）

    2025嘉義市國際管樂節昨晚在市府前嘉義大舞台舉辦大型晚會，晚會行進演出陣容豪華，國內外6支知名隊伍輪番登場，包括嘉義市南興國中、台北市景美女中、台北市第一女子高中、台北市建國中學、日本奈良學園大學與熊本工業高等學校吹奏樂部等隊伍，以精準步伐、旗舞層次、以鼓聲與銅管聲浪震撼全場，滿場觀眾叫好聲不斷。

    昨晚嘉義市管樂團、禾作社劇團及嗩吶大師林子由攜手呈現跨界開場作品《諸羅320+1：吹響嘉義的時代樂章》，透過音樂與戲劇的結合重現嘉義從諸羅時期至現代的城市記憶，磅礡的演出獲得觀眾掌聲。

    嘉義市長黃敏惠表示，不只是嘉義人，還有來自全國，甚至世界各地的朋友願意走進這座城市，攜手努力讓嘉義因音樂與藝術而更加動人。

    節目還有范曉萱&100%樂團登場，以獨特嗓音和能量揭開全場高潮，並與人氣歌手黃宣YELLOW合體，加上嘉頌重奏團與復雷閣街舞團，共同詮釋由范曉萱創作的管樂節主題曲《管他什麼音樂》。

    市府文化局長謝育哲表示，今年大型晚會展現嘉義城市文化的多元層次，讓國際交流、跨界創作與城市故事在音樂中相互連結，至明年1月1日共14天有超過90場的活動將在城市各角落登場，邀請義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16個國際團隊與5位音樂大師齊聚嘉義，民眾可上嘉義市國際管樂節臉書粉絲專頁查詢活動內容。

    北一女中樂儀旗隊精彩演出。（嘉義市政府提供）

    北一女中樂儀旗隊精彩演出。（嘉義市政府提供）

    嘉義市國際管樂節是國際知名音樂活動。（嘉義市政府提供）

    嘉義市國際管樂節是國際知名音樂活動。（嘉義市政府提供）

