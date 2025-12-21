為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    ROTC2-2》嶺東科大林芷柔以畢業即就業說服父母 彭俊堯軍校退學加入

    2025/12/21 11:10 記者歐素美／專題報導
    嶺東科大資管林芷柔（右一）參加ROTC，一開始父母不同意，擔心她身材嬌小在軍中會被欺負，她則以畢業即就業說服父母。（記者歐素美攝）

    嶺東科大資管林芷柔（右一）參加ROTC，一開始父母不同意，擔心她身材嬌小在軍中會被欺負，她則以畢業即就業說服父母。（記者歐素美攝）

    許多大學生報名ROTC，主因畢業即就業，而且收入穩定，希望能順利工作20年後退休，領取退休金，不諱言想當個「穿著軍服的公務人員」；也有人是想減輕家庭負擔，不用再向父母索取零用錢；還有人受親友從軍影響，覺得穿著軍服很帥，甚至有報考陸軍官校後，覺得就讀軍校的約束較多，賠錢退學改加入ROTC，一邊享受大學生活、一邊為未來的軍旅生活做準備。

    嶺東科大資管今年應屆畢業生林芷柔，高三時獲知ROTC，覺得一畢業就能當軍官很帥氣，而且收入穩定，但父母一開始不同意，擔心她身材嬌小，到軍中會被欺負，她以畢業即就業說服父母。她說，雖然周六或寒暑假要受訓，比較辛苦，但她都能適應，反而是一開始要像男生剪短頭髮，有點無法接受，後因上百個參訓的女大生都一樣，她才釋懷。

    嶺東科大資訊管理系彭俊堯，原本就讀陸軍官校，因覺得軍校管束嚴格，受訓結束就退學，轉到嶺東科大就學，享受自由的大學生活，參加ROTC，一樣可從軍。

    嶺東科大觀光系趙壬豪，身高191公分，他說，因阿公是榮民，從小就嚮往軍旅生活，才加入ROTC，因是棒球體育生，體能及團體生活都很能適應，未來要當「軍中的警察」憲兵。

    呂姓及黃姓中尉都畢業於環球科大，因父親鼓勵及為減輕家中負擔，大一即加入ROTC，目前都已分發到單位服役。他們都表示，參與ROTC對未來不會迷茫，只是較一般同學少了一點娛樂休閒的時間。

    彭俊堯原本就讀陸軍官校，因覺得軍校管束嚴格，退學改讀嶺東科大參加ROTC。（記者歐素美攝）

    彭俊堯原本就讀陸軍官校，因覺得軍校管束嚴格，退學改讀嶺東科大參加ROTC。（記者歐素美攝）

    圖
    圖
