為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    ROTC2-1》幫助ROTC學生結訓 嶺東科大加強輔導體能訓練

    2025/12/21 11:00 記者歐素美／台中專題報導
    嶺東科大參加ROTC的大學生，利用週六在學校進行軍事訓練。（記者歐素美攝）

    嶺東科大參加ROTC的大學生，利用週六在學校進行軍事訓練。（記者歐素美攝）

    國防部參考美國的預備軍官訓練團（Reserved Officers Training Corps）制度，於民國86年在國內創設大學儲備軍官訓練團（簡稱ROTC），由政府補助學生就讀大學，學生在學期間利用假期接受軍事訓練，畢業後即擔任少尉軍官，起薪約58K，但少子化使得軍方招生不足，尤以辛苦的陸軍為最。

    嶺東科大ROTC教育中心主任劉正義表示，大學生參加ROTC，國防部補助全額學雜費與每學年1萬元文具書籍費、每月1萬2千元生活津貼等，學生則需每週六在學校受訓，寒暑假到陸軍官校進行寒暑訓，畢業後需服役5年，並可續約。

    劉正義說，一般學生會在大一就報名ROTC，若不適應很快就會退出，退訓原因很多，最多是因跑步未過關，甚至有人因不喜歡排隊而退訓。ROTC結訓，男生需在14.45秒內跑完3000公尺，女生則是17分35秒，嶺東科大因此利用每週一至週五放學時間加強學生體能，輔導學生順利過關。

    知情人士指出，國防部創設ROTC，一開始只鎖定國立大學合作，效果不佳，民國106年配合募兵政策開始積極推動，與全國有意願的學校簽約，招生數由每年約20人，民國109年增加至逾800人，目前國防部每年約釋出400個軍官缺，但報名ROTC的學生約300人左右，仍舊招不滿，尤其是陸軍，軍官下部隊仍需實際操練，比較辛苦，職缺最多、招生最不足。

    今年國防部共與國內129所大學簽約推動ROTC，並在南亞技術學院、嶺東科技大學、義守大學、輔英科技大學、台南應用科技大學及美和科技大學等6校設立教育中心，加強招生。

    相關新聞:

    ROTC2-2》嶺東科大林芷柔以畢業即就業說服父母 彭俊堯軍校退學加入

    嶺東科大參加ROTC的學生，利用假日在校園進行體能訓練。（記者歐素美攝）

    嶺東科大參加ROTC的學生，利用假日在校園進行體能訓練。（記者歐素美攝）

    參加ROTC的女大生，做起體能訓練也不含糊。 （記者歐素美攝）

    參加ROTC的女大生，做起體能訓練也不含糊。 （記者歐素美攝）

    跑步是參軍很重要的體能訓練。（記者歐素美攝）

    跑步是參軍很重要的體能訓練。（記者歐素美攝）

    嶺東科大參加ROTC學生，利用假日在校園體訓的情形。 （記者歐素美攝）

    嶺東科大參加ROTC學生，利用假日在校園體訓的情形。 （記者歐素美攝）

    嶺東科大ROTC教育中心。（記者歐素美攝）

    嶺東科大ROTC教育中心。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播