ROTC2-1》幫助ROTC學生結訓 嶺東科大加強輔導體能訓練

ROTC2-1》幫助ROTC學生結訓 嶺東科大加強輔導體能訓練2025/12/21 11:00 記者歐素美／台中專題報導
嶺東科大參加ROTC的大學生，利用週六在學校進行軍事訓練。（記者歐素美攝）
國防部參考美國的預備軍官訓練團（Reserved Officers Training Corps）制度，於民國86年在國內創設大學儲備軍官訓練團（簡稱ROTC），由政府補助學生就讀大學，學生在學期間利用假期接受軍事訓練，畢業後即擔任少尉軍官，起薪約58K，但少子化使得軍方招生不足，尤以辛苦的陸軍為最。
嶺東科大ROTC教育中心主任劉正義表示，大學生參加ROTC，國防部補助全額學雜費與每學年1萬元文具書籍費、每月1萬2千元生活津貼等，學生則需每週六在學校受訓，寒暑假到陸軍官校進行寒暑訓，畢業後需服役5年，並可續約。
劉正義說，一般學生會在大一就報名ROTC，若不適應很快就會退出，退訓原因很多，最多是因跑步未過關，甚至有人因不喜歡排隊而退訓。ROTC結訓，男生需在14.45秒內跑完3000公尺，女生則是17分35秒，嶺東科大因此利用每週一至週五放學時間加強學生體能，輔導學生順利過關。
知情人士指出，國防部創設ROTC，一開始只鎖定國立大學合作，效果不佳，民國106年配合募兵政策開始積極推動，與全國有意願的學校簽約，招生數由每年約20人，民國109年增加至逾800人，目前國防部每年約釋出400個軍官缺，但報名ROTC的學生約300人左右，仍舊招不滿，尤其是陸軍，軍官下部隊仍需實際操練，比較辛苦，職缺最多、招生最不足。
今年國防部共與國內129所大學簽約推動ROTC，並在南亞技術學院、嶺東科技大學、義守大學、輔英科技大學、台南應用科技大學及美和科技大學等6校設立教育中心，加強招生。
