    首頁 > 生活

    松暉營造寒冬送暖 捐百萬元助若竹兒守護身心障礙者

    2025/12/21 08:29 記者林宜樟／嘉義報導
    興建若竹兒二期永久家園的松暉營造每年捐贈20萬元支持基金會運作。（若竹兒基金會提供）

    嘉義縣財團法人若竹兒教育基金會長期照護身心障礙者，承建若竹兒二期永久家園的松暉營造股份有限公司，每年持續捐贈20萬元給若竹兒基金會，日前再捐100萬元，寒冬送暖，支持身心障礙者的照顧服務與長期發展。

    若竹兒基金會董事長林朋輝說，松暉營造是台南甲級國際營造廠，雙方情誼源自於松暉營造承建若竹兒二期永久家園，施工期間對建築品質與安全細節皆嚴格把關，為身心障礙者打造堅固、安心而能長久依靠的家。

    林朋輝說，永久家園完工後，松暉營造不僅每年捐20萬元支持機構運作，董事長邱政賢的母親仙逝時，還捐贈近50萬元奠儀金給基金會，將思念轉為祝福，延續對弱勢的守護。

    日前邱政賢與妻子陳暐婷到訪若竹兒，慢飛天使表演平鼓迎接，專注燦爛的笑容相當感人；邱政賢表示，松暉營造1982年創立，秉持「效率、品質、服務」的經營理念及「以人為本、回饋社會」的精神，工程完成不只是鋼筋水泥的堆疊，更是對民眾安全的承諾，以及對土地與環境的敬意，並投入社會公益行動，持續關注弱勢族群、教育發展、長者照護等公益事務。

    林朋輝表示，松暉營造為身心障礙者興建安全的家，捐贈善款照顧孩子，會善用愛心捐款，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者穩健前行。

    慢飛天使展現鼓藝。（若竹兒基金會提供）

    松暉營造董事長邱政賢（左）與夫人陳暐婷（右）捐贈100萬元給若竹兒基金會。（若竹兒基金會提供）

    圖
    圖
