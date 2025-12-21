為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連江縣國中生活科技創意賽 東引國中包辦一、二名

    2025/12/21 08:16 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣國中生活科技創意實作競賽，圖為奪得第一名的東引國中選手。（圖為連江縣政府提供）

    連江縣國中生活科技創意實作競賽縣內初賽在中正國中小舉行，連江縣內5所國中共9隊、27位學生參賽，最終由東引國中勇奪第1、第2名，將代表連江縣參加2026年4月18日在桃園舉辦的全國賽。

    國中生活科技創意實作競賽以「智慧城市」中的資源回收與物流配送為設計情境，模擬未來都市在推動循環經濟與永續發展時，面臨回收物分類、物流配送與自動化處理的挑戰。參賽學生需在有限時間內，設計並製作出能執行分類搬運、克服路線障礙與高低落差的回收物流裝置，完成多點配送與臨機應變任務。

    競賽由新北市科技輔導團曹崇禮擔任裁判，賽事於20日9時至14時10分進行橋梁與運輸裝置搭建，所有電路控制、馬達安裝等操作均由學生親手完成；14時30分至15時30分進行競賽。比賽考驗運輸裝置行進能力、斜坡橋承重能力、利用運輸裝置進行分類的能力，強調創意思考、機構與結構、電與控制等生活科技課程知能的運用。

    連江縣教育處公布賽事成績，第一名為東引國中的劉堯輔、劉芊妤、林芷琦，第二名為東引國中的李秉紘、李昇祐、許喬儀，一、二名均由老師陳怡諠指導；第三名為介壽國中的黃彥偉、池莫懷、林彤恩，指導老師劉培鑫。

    奪得第二名的東引國中選手。（圖為連江縣政府提供）

