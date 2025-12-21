「以竹代塑」綠科技！新竹青創團隊「先進材」勇奪全國新創大獎！

新竹青創基地進駐團隊先進材公司以在經濟部第24屆新創事業獎中榮獲「創新傳產組」全國五強，縣長楊文科（左3）頒獎表揚 ，由先進材創辦人徐惇穎（右3）代表受獎。（新竹縣政府提供）

新竹青創基地進駐團隊-先進材股份有限公司，運用在地竹材開發永續替代塑膠材料，切入科技業供應鏈痛點，成功回應產業對ESG與減塑的需求，其獨特的AI綠科技「以竹代塑」解決方案，在經濟部第24屆新創事業獎中脫穎而出，榮獲「創新傳產組」全國5強。

先進材公司創辦人徐惇穎指出，品牌「新竹金」運用竹子所生產的產品，取代傳統塑膠，達到減碳的效果，目前已生產許多食品級跟電子級的產品，例如大眾常見的吸管、刀叉、匙、便當盒等，目前也使用電子產品測試，以期達到減少使用塑膠及廢棄物的效果。

新竹縣長楊文科表示，縣府自2022年營運新竹青創基地以來成效卓著，從協助團隊申請SBIR、「以大帶小」計畫，到近期積極布局國際化，目標始終一致：就是讓青年能「在地創業、走向世界」。今年青創基地已帶領團隊前往新加坡拜訪新創園區與企業夥伴，掌握東協市場需求並促成初步合作；明（2026）年還預計進一步串接馬來西亞創育資源，全力協助竹縣青年拓展國際舞台。

縣府教育局長蔡淑貞表示，青創基地國內發展面持續扮演創業加速器角色。透過專業顧問與一對一輔導，成功協助多組團隊完成公司設立、調整營運模式，導入品牌定位、數位行銷與電商策略。目前已有部分團隊成功進入全國通路、拓展企業訂單，領域涵蓋食農教育、智慧製造、地方特色產品及數位服務等，呈現穩健成長。

蔡淑貞指出，青創基地將持續深化國際鏈結，協助更多團隊布局新加坡、馬來西亞、香港、日本等市場，並推動與竹科和在地產業更緊密合作，讓青年創業者在新竹不僅能找到資源、找對夥伴，更能從竹縣出發，把創意做大、做到世界看見。「新竹青創基地官網」。

