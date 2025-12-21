守護台江黑琵棲地 台南土城高中學生攜手社區推廣黑琵牌產品

台江國家公園與漁民合作，針對友善黑琵魚塭所生產的漁產品提供「黑琵牌」商標使用授權。（吳美枝老師提供）

台江國家公園為全球黑面琵鷺最重要的度冬棲地，為因應候鳥覓食需求及棲地環境改善，台江處與漁民合作，針對友善黑琵魚塭所生產的漁產品提供「黑琵牌」商標使用授權。不過，一般民眾卻鮮少人知道「黑琵牌」，台南市土城高中學生在實際訪問過程，發現這個問題，特別在校園和社區發起一系列活動，希望跟大家推廣友善環境的「黑琵牌」漁產品，讓台江成為黑琵友善棲地及永續生活的環境。

土城高中老師吳美枝表示，「黑琵牌」是台江國家公園推出的生態標章，符合聯合國SDGs永續指標。同學們除了學校外，也特別利用假日走進安南區登陸社區，透過活動的舉辦，向社區民眾推廣黑琵牌。

請繼續往下閱讀...

「你聽過「黑琵牌」嗎？」土高同學於20日在登陸社區舉辦的推廣活動，向長者們解釋所謂「黑琵牌」是指每年在黑面琵鷺度冬時期，漁民配合曬坪、連續5天維持20-30公分水位、不使用化學藥劑、不收下雜魚、不驅趕鳥類，以及長期配合鳥類監測和調查等友善行為，便能獲得台江國家公園核發黑琵牌標章。

學生在分享過程，阿公阿嬤們看到黑琵圖片，紛紛說起從前的養殖經驗和鳥類偷吃魚的困擾事件。現今透過友善棲地營造，可以爭取企業認養及增加漁產銷售量，反轉他們過去的認知，達成人、魚、鳥和諧共生的目標。當天登陸社區準備有黑琵牌標章的海鮮粥，青銀共食一起歡度「Happy」的黑琵牌推廣時光。

台江處統計，台江處2019年起推動「生態友善棲地營造」保育策略，參與的漁民從2020年的3人，至2025年已成長至47人，魚塭申請面積也從10.8公頃增加到317.23公頃。

台南土城高中學走進社區，推廣黑琵牌漁產品，協助阿公阿嬤用魚部位印章，創作虱目魚帆布袋。（吳美枝老師提供）

南市土城高中學生走進安南區登陸社區，向社區長者們推廣友善環境的「黑琵牌」漁產品，希望讓台江成為黑琵友善棲地及永續生活的環境。（吳美枝老師提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法