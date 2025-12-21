為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    德國女工程師藍源升空 首位輪椅使用者太空之旅

    2025/12/21 08:10 中央社
    歐洲太空總署（European Space Agency）的航太與機電整合工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位完成這類壯舉的輪椅使用者。（路透）

    歐洲太空總署（European Space Agency）的航太與機電整合工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位完成這類壯舉的輪椅使用者。（路透）

    一名德國女性工程師今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位完成這類壯舉的輪椅使用者。

    法新社報導，美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源，上午8時15分自德州基地展開新謝波德號（New Shepard）執行次軌道任務。

    這次飛行的乘客之一，是任職於歐洲太空總署（European Space Agency）的航太與機電整合工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）。她在約10分鐘飛行期間，跨越距離地球表面超過100公里、象徵太空邊界的卡門線（Karman line）。

    班特豪斯因越野自行車意外導致脊髓受傷，目前必須仰賴輪椅代步。

    她在公司發布的影片中表示：「意外發生後，我才真正意識到，對於身心障礙者來說，我們的世界還是充滿障礙。」

    班特豪斯補充：「如果要建立一個真正包容的社會，就應該在所有層面實現包容，而不是只在自己想做的部分如此。」

    這枚全自動火箭垂直升空後，載客艙體於飛行途中分離，最後在降落傘的緩衝下平穩降落於德州沙漠。

    這是藍源第16次載人飛行。該公司提供太空旅遊服務多年，雖然價格未公開，但已載運數十人升空，包括流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）及「星艦迷航記」（Star Trek）演員威廉沙特納（William Shatner）。

    在民營太空公司競逐領先地位之際，邀請高知名度乘客意在維持公眾關注。

    另一家公司維珍銀河（Virgin Galactic）也提供類似的次軌道飛行體驗。

    但藍源同樣希望在軌道飛行市場與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）一較高下。

    今年，藍源已利用體型更大的新葛倫（New Glenn）火箭成功完成兩次無人軌道飛行，火箭威力遠勝新謝波德號。

    歐洲太空總署的德國籍航太與機電整合工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位完成這類壯舉的輪椅使用者。（美聯社）

    歐洲太空總署的德國籍航太與機電整合工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）今天搭乘藍源公司（Blue Origin）火箭完成短暫太空之旅，成為第一位完成這類壯舉的輪椅使用者。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播