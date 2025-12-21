12/21各報重點新聞一覽

台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府的國防特別預算與重要國安修法。國民黨立委翁曉玲昨上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（記者劉信德攝）

自由時報

傳中共擋賴政府國防特別預算 翁曉玲等藍委急赴廈門 惹議

台灣政治情勢變化迅速，美國川普政府亦兩度軍售加大挺台力道，據指出，這均已超出中共內部原先判斷與預期。為掌控最新走勢，台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。最新消息傳出，中國利用正舉行的廈門台商協會成立三十三週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。

詳見傳中共擋賴政府國防特別預算 翁曉玲等藍委急赴廈門 惹議。

以北捷隨機襲擊事件為戒 總統：快打部隊往反恐設置、訓練

總統賴清德昨在行政院長卓榮泰等人陪同下，前往警政署聽取「一二一九北捷隨機襲擊事件」專案報告；賴清德表示，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練，建立制度化，讓其一接獲訊息即儘速抵達，制止攻擊，保護台灣社會安定與民眾。

詳見以北捷隨機襲擊事件為戒 總統：快打部隊往反恐設置、訓練。

隨機攻擊事件 全國震驚 民眾焦慮 衛福部關懷 全民3次 免費心理諮商

捷運台北車站與中山站前天發生隨機傷人事件，震驚社會，不少民眾心中留下陰影，出現焦慮、不安甚至恐慌等情緒反應。衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，相關心理健康支持機制已於第一時間啟動，將針對此次事件提供每人三次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定，盼協助民眾穩定情緒、降低心理衝擊。

詳見隨機攻擊事件 全國震驚 民眾焦慮 衛福部關懷 全民3次 免費心理諮商。

聯合報

憲訴法釋憲案 國民黨立院黨團將告發5大法官濫權

憲法法庭判決立法院三讀通過的憲訴法違憲，國民黨立院黨團將出招反制，除擬在立法院會對五位大法官提出譴責案，明天也將向台北地院、台北地檢署，告發五位大法官及憲法法庭濫權瀆職。國民黨立委翁曉玲擔憂，司法系統順從、腐敗，造就納粹獨裁，台灣距離邪惡時代不遠了。

詳見憲訴法釋憲案 國民黨立院黨團將告發5大法官濫權。

北市隨機殺人案 凶嫌有預謀、案發前勘查地形

「一二一九北市隨機襲擊事件」釀四死十一傷慘劇，震驚全國。賴清德總統昨率國安團隊與閣揆、多名部會首長到警政署聽取偵辦專案報告，要求徹查嫌犯張文是否有幫凶或受人指使，釐清其金錢來源，並要求強化快速打擊部隊功能，往反恐警力部署訓練制度配置；國安團隊罕見加入聽取報告，此案顯然已上升至國安層級。

詳見北市隨機殺人案 凶嫌有預謀、案發前勘查地形。

中國時報

隨機殺人事件 演唱會可安檢 特勤小組守跨年

北捷19日隨機殺人事件造成4死11傷，賴清德總統要求中央與地方不分黨派，共同應對這一重大事件，並要求檢警調針對歹徒個人背景、犯案動機、是否有共犯、背後是否有人指使等，全面深入調查，他並指示以此案為鑑，強化機場、車站、捷運等人流密集場所的警力部署，制度化建立反恐與快速應變機制，全力確保民眾安全與社會安定。台北市則宣布，針對商圈、人潮聚集的地點，戒備全面升級、加強巡邏；周六、日對各大夜店、酒吧全面加強臨檢；大型活動如演唱會，若有需要須設置安檢門等相關措施；跨年晚會則將派遣特勤小組進駐。

詳見隨機殺人事件 演唱會可安檢 特勤小組守跨年。

憲訴法修正違憲 藍明告5大法官瀆職

憲法法庭排除3位不評議大法官，僅以5位大法官就判決立院三讀通過修正的《憲法訴訟法》違憲。國民黨立法院黨團20日宣告，將在立法院會提出譴責案，22日也將前往台北地院、台北地檢署告發憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職。中華民國憲法學會也發出聲明直言，該釋憲案若成常態，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

詳見憲訴法修正違憲 藍明告5大法官瀆職。

總統賴清徳（中）昨前往警政署聽取「一二一九北捷隨機襲擊事件」專案報告表示，需讓警方快速打擊部隊發揮功能，並往反恐方向設置、訓練。（記者叢昌瑾攝）

民眾帶著鮮花及卡片到攻擊事件現場，悼念無辜死者。（記者塗建榮攝）

