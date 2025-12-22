LTN投票箱》連馬斯克都關注，你認為台灣少子化的原因是？（資料照）

網路社群平台X帳號「DogeDesigner」日前發文指出，台灣出生率持續下降，截至今年11月，人口連續第23個月下降，死亡人數幾乎是出生人數的兩倍，並指台灣的生育率落居全球後段班，還警告「沒有新生兒，就沒有文明」。這篇文章引起特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）關注，特別轉發文章並回應：「人口崩潰趨勢仍在加速」，這也讓台灣低生育率的問題再度受到矚目。

請問，你認為造成台灣少子化現象的原因是什麼？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

