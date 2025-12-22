為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

    2025/12/22 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》連馬斯克都關注，你認為台灣少子化的原因是？（資料照）

    LTN投票箱》連馬斯克都關注，你認為台灣少子化的原因是？（資料照）

    網路社群平台X帳號「DogeDesigner」日前發文指出，台灣出生率持續下降，截至今年11月，人口連續第23個月下降，死亡人數幾乎是出生人數的兩倍，並指台灣的生育率落居全球後段班，還警告「沒有新生兒，就沒有文明」。這篇文章引起特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）關注，特別轉發文章並回應：「人口崩潰趨勢仍在加速」，這也讓台灣低生育率的問題再度受到矚目。

    請問，你認為造成台灣少子化現象的原因是什麼？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    
    ※Google搜尋被玩壞了？輸入「1數字」螢幕竟狂晃 隱藏彩蛋一次看
    ※台灣無解的難題？生育率全球墊底 連全球首富馬斯克也點名關心
    ※日本水族館展示槽出現「型男飼育員」 全網跪求出勤時間表！
    ※身分證暗藏「終極冷知識」 網震驚：活了幾十年都沒發現

    
    LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？
    LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

