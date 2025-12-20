2025倒數計時 台中捷運藍紅橘綠線及延伸線進度報告出爐

2025倒數計時，台中市交通局完提出台中重大交通建設報告。（擷取自交通局臉書）

2025年已倒數計時，台中市交通局重大交通建設進度報告出爐，針對各界關切台中的捷運系統包括，捷運藍線、紅線、橘線及相關延伸等線進度進行統整報告，強調台中交通願景正在慢慢成形，打造交通任意門，完成便捷交通生活圈。

台中市交通局指出，重大交通建設中明年可望動工高架段土建工程的捷運藍線，已在12月12日進行藍線BC11標正式公開閱覽，捷運崇德豐原線（紅線）也在12月12日核定期中報告；至於機場捷運 （橘線）已在11月26日符合免送促參提案平台審議條件。

其餘相關延伸線進度，包括捷運藍線延伸太平已在11月26日也符合免送促參提案平台審議條件，捷運綠線延伸線11月24日核定綜規期末報告，機場捷運（橘線）延伸海線地區也在11月24日召開期中報告審查會議。

其餘另有屯區捷運環狀線（紫線）、東豐快速道路、水湳轉運中心、大台中轉運中心等建設進度。

交通局指出，提出相關重大交通建設進度報告，讓民眾了解台中持續推進多元軌道建設，台中的交通願景正慢慢成形，持續打造交通任意門。

