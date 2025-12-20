為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷血案》替愛滋病傷者發聲 藥師：U=U感染力微乎其微

    2025/12/20 22:59 中央社
    民眾今前往捷運台北車站M7出口獻花，悼念無辜死者。（記者塗建榮攝）

    民眾今前往捷運台北車站M7出口獻花，悼念無辜死者。（記者塗建榮攝）

    張文北捷隨機攻擊案遇襲傷患為HIV（愛滋病）感染者，有愛滋指定藥局的藥師晚間替傷者發聲，強調在U=U（測不到病毒=不具傳染力）狀況下，感染力微乎其微，不需過度恐慌。

    27歲男子張文昨天在北車、南西商圈攻擊民眾，包含張文在內共4人死亡、15人送醫，目前仍有2人在加護病房、3人在一般病房。

    而其中一名傷者為HIV感染者。衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞今天下午在臨時記者會中說明，已成立此事件的暴露後諮詢和公費投藥專案；這名感染者是經通報且長期服藥、病情控制穩定，病毒量在測不到的範圍，強調因血液暴露感染HIV機率低於萬分之一，預防投藥可降感染機率至零，毋須過度擔心。

    一直以來不斷為愛滋感染族群發聲的藥師李懿軒，晚間也在臉書指出：「身為愛滋指定藥局，祈願新聞中提到的感染者身心安好。署長說他是穩定吃藥的個案，在U=U的狀況下，感染力微乎其微。願我們在乎的人，身心都能平安。」

    李懿軒接受中央社記者電訪時說，雖不清楚個案真實狀況，但根據疾管署長羅一鈞稍早說明，這名個案規律服藥且過去資料顯示是測不到病毒，「依照現在醫學實證就是沒有傳染力」，也就是所謂的U=U（Undetectable=Untransmittable）。

    他認為，不需太過恐慌，應該要「用科學說話」，若醫師評估真的有可能大範圍血液接觸，就按照臨床人員評估，決定是否需要暴露後的預防投藥。

    衛福部提醒，如有事件發生時正在誠品生活南西店的民眾，且遭砍傷或有血液暴露觸及傷口或黏膜，例如眼睛被血噴到等情形，而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播