    首頁 > 生活

    超強卡司屏市獻聲! 民歌音樂會人潮破萬

    2025/12/20 21:14 記者羅欣貞／屏東報導
    「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會吸引滿滿人潮。（屏東市公所提供）

    屏東市公所今（20日）晚7點在屏東千禧公園舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請美聲天后齊豫獻唱，並集結民歌界傳奇人物葉佳修、民歌時代極具代表性的女聲鄭怡、金曲歌后許景淳、民歌女神于台煙，以及金曲獎最佳演唱組合南方二重唱等重量級歌手同台演出，吸破萬人潮。

    今晚音樂會開唱前，現場早已湧入大批民眾入場等候，千禧公園人潮滿滿；市公所特別播放近3年施政亮點影片，與市民朋友共同見證屏東市的進步，此外，公所也於活動現場特別準備刻有市徽與「幸福屏安」字樣的關北紅豆餅共2000顆，只要在市公所臉書按讚就可免費領取，民眾一邊享用、一邊聆賞美聲，大讚是雙重饗宴。

    歌手們演唱的曲目首首經典，每一首都勾起觀眾對民歌時光的美好回憶，當熟悉旋律響起，全場觀眾齊聲合唱，千禧公園宛如大型演唱會現場，氣氛溫馨感人，除了超強卡司，南台灣交響樂團、復興國小合唱團也同台演出，精彩演出一飽市民耳福。

    在許景淳演唱安可曲〈廟會〉演唱時，特別邀請屏東市長周佳琪與市民代表會主席林淑香一同登台演唱，再加上屏東市玉皇宮的神偶與屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊助陣，將現場氣氛推向最高潮，全場觀眾熱情回應，掌聲雷動。

    屏東市長周佳琪表示，民歌不僅是台灣流行音樂的重要起點，更承載著那個年代的人們，對土地、對家鄉的情感記憶。從〈外婆的澎湖灣〉到〈橄欖樹〉，這些耳熟能詳、歷久彌新的旋律，至今依然能觸動人心，期盼透過音樂的共鳴，讓市民在冬夜裡感受溫暖與感動，共同留下珍貴美好回憶。

    美聲天后齊豫演唱，全場聽得如痴如醉。（屏東市公所提供）

    屏東市長周佳琪（中）和南方二重唱合唱。（屏東市公所提供）

    鄭怡演出。（屏東市公所提供）

    于台煙演出。（屏東市公所提供）

