為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    傻眼！喝喜酒竟包「2000元假鈔」 親友痛批「婚宴蟑螂」

    2025/12/20 23:59 即時新聞／綜合報導
    婚宴紅包示意圖。（資料照）

    婚宴紅包示意圖。（資料照）

    網友近日在社群平台Threads發文表示，家人舉辦婚宴時，男方友人和2位陌生人參加宴席，沒想到3人的紅包竟然都放有「假鈔」濫竽充數，其中一位甚至還放自己名片，誇張行徑也引發熱議。

    原PO說明，近期家人舉辦婚宴，男方邀請的友人帶了2位男、女方皆不認識的陌生人一同出席，沒想到，一人在紅包裡放「2000元紀念鈔（假鈔）與600元鈔票」，而另一人放了「1000元紀念鈔（假鈔）、200元鈔票與自己的保險業務名片」，讓她十分火大，「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片？還義正嚴詞的說自己是去祝福的？沒錢請沒關係，不需要這樣羞辱人」。

    新郎也出來解釋，並不要求朋友需要包到多少金額，認為心意到就好，只希望賓客們都有一個良好的體驗。只是這2人的行為相當不尊重他們，除了包紀念鈔，甚至還放個人名片打廣告，再加上「保險」難免會讓人聯想到意外發生，讓他不免有被「觸霉頭」的感覺。

    貼文爆紅後隨即引發網友為他們打抱不平，「推薦放上名片，畢竟他都給你名片了，也介紹給大家認識一下」、「200還敢來就喜酒喔？開眼界了」、「說真的你們寫紀念鈔已經算極度委婉禮貌美化他們行為了，根本就是玩具鈔=_=」

    原PO發文分享，家人舉辦婚宴時，來賓竟然在紅包放紀念鈔濫竽充數。（擷取自Threads）

    原PO發文分享，家人舉辦婚宴時，來賓竟然在紅包放紀念鈔濫竽充數。（擷取自Threads）

    2人在紅包放紀念鈔各1000元與2000元，結果在禮金本也把紀念鈔的數額計算在內，讓原PO傻眼。（擷取自Threads）

    2人在紅包放紀念鈔各1000元與2000元，結果在禮金本也把紀念鈔的數額計算在內，讓原PO傻眼。（擷取自Threads）

    原PO藉由名片搜尋去搜尋這位「保險業務」，結果對方反而態度理直氣壯，不認為自己有做錯。（擷取自Threads）

    原PO藉由名片搜尋去搜尋這位「保險業務」，結果對方反而態度理直氣壯，不認為自己有做錯。（擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播