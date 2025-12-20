傻眼！喝喜酒竟包「2000元假鈔」 親友痛批「婚宴蟑螂」

婚宴紅包示意圖。（資料照）

網友近日在社群平台Threads發文表示，家人舉辦婚宴時，男方友人和2位陌生人參加宴席，沒想到3人的紅包竟然都放有「假鈔」濫竽充數，其中一位甚至還放自己名片，誇張行徑也引發熱議。

原PO說明，近期家人舉辦婚宴，男方邀請的友人帶了2位男、女方皆不認識的陌生人一同出席，沒想到，一人在紅包裡放「2000元紀念鈔（假鈔）與600元鈔票」，而另一人放了「1000元紀念鈔（假鈔）、200元鈔票與自己的保險業務名片」，讓她十分火大，「這跟婚宴蟑螂有什麼兩樣？有誰參加婚宴會包假鈔外加放名片？還義正嚴詞的說自己是去祝福的？沒錢請沒關係，不需要這樣羞辱人」。

請繼續往下閱讀...

新郎也出來解釋，並不要求朋友需要包到多少金額，認為心意到就好，只希望賓客們都有一個良好的體驗。只是這2人的行為相當不尊重他們，除了包紀念鈔，甚至還放個人名片打廣告，再加上「保險」難免會讓人聯想到意外發生，讓他不免有被「觸霉頭」的感覺。

貼文爆紅後隨即引發網友為他們打抱不平，「推薦放上名片，畢竟他都給你名片了，也介紹給大家認識一下」、「200還敢來就喜酒喔？開眼界了」、「說真的你們寫紀念鈔已經算極度委婉禮貌美化他們行為了，根本就是玩具鈔=_=」

原PO發文分享，家人舉辦婚宴時，來賓竟然在紅包放紀念鈔濫竽充數。（擷取自Threads）

2人在紅包放紀念鈔各1000元與2000元，結果在禮金本也把紀念鈔的數額計算在內，讓原PO傻眼。（擷取自Threads）

原PO藉由名片搜尋去搜尋這位「保險業務」，結果對方反而態度理直氣壯，不認為自己有做錯。（擷取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法