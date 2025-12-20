為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南玉井「綵燈趣」音樂市集點燈 巷仔Niau添光彩

    2025/12/20 20:53 記者劉婉君／台南報導
    玉井「綵燈趣」活動登場，下午率先登場的夢幻泡泡秀，吸引許多小朋友開心互動。（記者劉婉君攝）

    玉井「綵燈趣」活動登場，下午率先登場的夢幻泡泡秀，吸引許多小朋友開心互動。（記者劉婉君攝）

    台南玉井「綵燈趣」音樂市集今（20）晚在玉井運動公園點燈，結合街頭藝人、闖關活動等，從下午開始炒熱氣氛，10公尺高的文化局大型充氣吉祥物巷仔Niau，將展出至28日，噍吧哖紀念公園與玉井運動公園的其他燈光作品，則將展出至明年元宵節。

    玉井綵燈趣規劃雙場域燈光環境，包括主場地玉井運動公園及噍吧哖紀念公園，今天的活動從下午延續至晚上，包括在地的望明社區及玉井國小等單位表演、特色市集、親子互動與燈飾展演等，還有夢幻泡泡秀、造型氣球及「水果尋寶樂」集章活動，吸引許多親子參與。

    晚間，滯洪池圓形球燈與巷仔Niau，在古箏樂聲陪伴下，由玉井區長顏振羽、立委郭國文及玉井區各里里長共同點亮。

    顏振羽表示，此次活動結合在地文化、藝術展演與親子互動元素，吸引各年齡層民眾共襄盛舉，除了讓居民共享節慶氛圍，也展現玉井社區的凝聚力與文化特色，期盼透過活動，讓更多人走進玉井、認識玉井，進一步帶動地方觀光與產業發展。

    玉井「綵燈趣」音樂市集在玉井運動公園點燈。（玉井區公所提供）

    玉井「綵燈趣」音樂市集在玉井運動公園點燈。（玉井區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播