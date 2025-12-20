為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    燈海下不鬆懈！台中站前廣場維安升級 警重兵守耶誕嘉年華

    2025/12/20 20:23 記者許國楨／台中報導
    台中市警局第一分局即日起全面提升站前廣場維安層級。（警方提供）

    台中市警局第一分局即日起全面提升站前廣場維安層級。（警方提供）

    耶誕燈飾點亮夜空，卻也牽動民眾安全神經，隨著「2025台中耶誕嘉年華」在台中火車站前廣場、柳川與綠川熱鬧登場，璀璨燈海吸引大批民眾駐足拍照、打卡，但台北捷運站發生連續攻擊事件，讓不少民眾對人潮聚集場所提高警覺，為避免類似事件發生，台中市第一分局即日起全面升級站前廣場維安層級。

    走進火車站前廣場，可明顯感受到警力部署加密，警方除原有巡邏動線外，新增多處巡邏箱，每班次提高巡簽頻率，員警來回穿梭人群間，藉由高見警率發揮預警與嚇阻效果，讓民眾安心賞燈。

    配合耶誕嘉年華活動，一分局同步在主燈區周邊及柳川東路民族路橋下設立機動派出所，成為即時應處與民眾服務的前哨站，員警全程配戴槍枝、防彈背心，並備妥臂盾、辣椒水等防護裝備，勤務全面結合反恐守望機制，一旦出現可疑人事或突發狀況，能第一時間投入處置。

    在看不見的情資戰線上，警方也同步加強網路蒐報，主動掌握可能引發模仿效應的訊息，並與鐵路警察局台中分局、站前廣場管理單位建立固定聯繫窗口，確保橫向通報順暢，提升整體應變效率，警方呼籲民眾安心參與活動，若發現異狀，立即通報，共同守護節慶安全。

