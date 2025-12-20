為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆「潮聲回港」年終演唱會超嗨 徐佳瑩、幻藍小熊掀高潮

    2025/12/20 20:29 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆潮聲回港年終演唱會，幻藍小熊帶來唱跳演出。（記者盧賢秀攝）

    基隆潮聲回港年終演唱會，幻藍小熊帶來唱跳演出。（記者盧賢秀攝）

    基隆市「潮聲回港」年終演唱會今天晚上在國門廣場開唱，有金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱與跨世代的團體輪番開唱，許多民眾在週末假日來港邊聽歌搖擺。由於昨天台北捷運發生連續攻擊事件，警察局長林信雄在現場坐鎮，逾百位警察在穿梭人群巡邏或周邊防護。來看演唱會的民眾說，感覺蠻安全的。

    基隆市除了晚上演唱會之外，下午周邊就集結基隆在地品牌與特色美食的潮聲市集，讓民眾從午後開始悠閒享受美食、市集與海港風景。

    晚上跨年演唱會開唱，民眾陸續聚集，晚上7點多國門廣場就已擠滿人潮，吹著海風、聽著音樂。今晚演唱會除了金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱，還有超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump和冰球樂團等熱門樂團，帶來熱鬧舞曲，炒熱氣氛，現場民眾也很熱情。

    由於昨天北捷發生隨機攻擊的事件，文化觀光局長江亭玫表示，活動以溫暖、關懷和安全為主調，讓民眾安心享受音樂會。現場有超過40位工作人員維護秩序。

    林信雄表示，警方在現場設有行動派出所，動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局逾百名警力，在現場及周邊加強巡邏。

    基隆潮聲回港年終演唱會，現場擠滿人潮。（記者盧賢秀攝）

    基隆潮聲回港年終演唱會，現場擠滿人潮。（記者盧賢秀攝）

    警察在基隆潮聲回港年終演唱會周邊巡邏。（記者盧賢秀攝）

    警察在基隆潮聲回港年終演唱會周邊巡邏。（記者盧賢秀攝）

