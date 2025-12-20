新品種「天使瓜」亮相 千人齊聚凹子底森林公園吃瓜

高雄市輔導農友種植新品種「天使瓜」亮相，今天千人齊聚森林公園吃瓜。（記者陳文嬋攝）

高雄市輔導農友種苗研發全新洋香瓜品種「天使瓜」今於神農市集首度亮相，吸引千人齊聚凹子底森林公園大口吃瓜，享受甜蜜好滋味，場面熱鬧滾滾。

高雄神農市集今天最大亮點為「天使瓜」亮相，農業局提前下達吃瓜群眾召集令，吸引千人齊聚凹子底森林公園，不乏親子大手牽小手，自備湯匙大口吃瓜，享受獨特的香氣與口感。

農業局也邀請無國界料理主廚阿海納到場，運用香甜爽脆「天使瓜」與肉質鮮美「台灣鯛」，研發獨家料理「桂花鮮果鯛魚串」，以清雅桂花、酸甜梅汁，完美包裹魚肉與瓜果鮮甜。

高雄在地小農則展出嚴選畜產、時令蔬果與特色加工品，雲林縣政府帶來當地優質魚產及農特產交流。

農業局表示，神農市集縮短產地與餐桌距離橋梁，透過展售、試吃與互動，讓消費者看見農民在食安與品質上的堅持，支持在地農業永續發展。

