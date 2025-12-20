為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週日出門帶傘！北台轉濕涼 西半部空品差

    2025/12/20 21:16 即時新聞／綜合報導
    週日北部地區整天都容易下雨。（記者方賓照攝）

    週日北部地區整天都容易下雨。（記者方賓照攝）

    週日（21日）東北季風增強，各地早晚約16至19度，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區，有短暫雨並有局部較大雨勢發生機率，外出記得攜帶雨具。

    中央氣象署預報，週日受東北季風增強影響，新竹以北及東半部地區，雲量增多且有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，整天都容易下雨，有局部較大雨勢發生機率；苗栗以南地區則是多雲到晴。東北風明顯增強，要留意強風，下午起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島也要慎防長浪，注意安全。

    溫度方面，週日北部及宜蘭高溫恐下降，氣溫約在19至21度，感受較為濕涼；其他地區高溫變化則不大，氣溫為24至27度，感受溫暖舒適，至於各地早晚低溫為16至19度，中南部要留意日夜溫差大。離島澎湖多雲時晴，約19至22度；金門晴時多雲，約14至21度；馬祖為多雲時晴，約14至17度。

    關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週二短暫轉為東南風的天氣型態，各地都將轉晴、白天高溫也會回升到24至28度，但下週三則有另一波鋒面水氣南下，全台又要轉為多雲時陰陣雨。

    ​紫外線指數方面，週日僅基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週日因東北季風增強，中南部易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，馬祖及金門短時間可能達紅色警示等級。

    週日各地早晚低溫約為16至19度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日各地早晚低溫約為16至19度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日中南部易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日中南部易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    圖
    圖
