哀悼北捷攻擊罹難者 台北車站耶誕樹熄燈3天

台北車站聖誕樹熄燈三天。（台鐵公司提供）

為表達對昨天（19日）晚間台北捷運台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，台鐵公司今天宣布，台北車站大廳聖誕樹將自即日起熄燈三天，以暫歇的燈光，為逝去的生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。

台鐵公司表示，對於昨天事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨。本公司也將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。

交通部今天（20日）也再度說明，感謝內政部警政署第一時間全力支援，在高鐵、台鐵、機場、港口、國道客運轉運站等重要交通場站，增派警力，並加強各站與列車巡視，全面提升可見警率與巡查密度。

交通部已要求全國各大交通場站同步提高警戒層級，一旦發現任何可疑狀況，立即通報警方處置，並持續與警政單位密切合作。旅客可安心搭乘各項大眾運輸，若有需要協助請隨時聯繫現場人員。

警政署加派警力到各交通場站。（交通部提供）

