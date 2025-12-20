黑翅鳶、台灣白魚…社區故事走向國際 農村水保署再推里山繪本

《黑翅鳶之歌》繪本描述台中霧峰五福社區，黑翅鳶猛禽成為益全香米友善耕種的常客與品牌大使，印證良禽擇良田而棲的佳話。（記者蔡淑媛攝）

農業部農村及水土保持署歲末在中央書局推出「你知我行．里山倡議」繪本第二輯，收錄台灣農村社區台中霧峰五福社區、南投埔里一新社區、澎湖湖東及紅羅社區、新竹北埔南埔社區，以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係的精選案例，透過手繪繪本，分享台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以輕鬆、溫度的方式推向國際。

農村水保署自2017年加入IPSI夥伴會員以來，積極推動人與自然和諧共處的里山精神，面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。

副署長蘇茂祥說，這套繪本將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，讓不同年齡、國籍與專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛，結合簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以3種語言版本發行，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。

這套繪本中的《黑翅鳶之歌》描述台中霧峰五福社區，黑翅鳶猛禽成為益全香米友善耕種的常客與品牌大使，印證良禽擇良田而棲的佳話；《小白魚造大浪》為南投埔里一新社區，瀕臨消失的保育類小白魚「台灣白魚」，促使當地從茭白筍田開始轉型，興起一波波生態保育行動。

《白石上岸．黑石下海》則紀錄澎湖湖東、紅羅社區先民智慧，利用海底的珊瑚礁石灰岩砌菜宅、玄武岩築石滬，演繹出人與環境和諧共處的獨特里山里海地景；以及《穿越100分的橋》的新竹北埔南埔社區，典型客家聚落，歷經沒落後，以「稻浪、甘藷、柑橘、夕陽」相互輝映的黃金水鄉風貌，激發無比活力。

農水署「你知我行．里山倡議」繪本第二輯，透過手繪繪本，分享台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗。（記者蔡淑媛攝）

農水署「你知我行．里山倡議」繪本第二輯，以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係的精選案例。（記者蔡淑媛攝）

