    生活

    冬至拜湯圓？彰化50年麻糬老店排隊人龍綿延 明天更壯觀

    2025/12/20 19:42 記者張聰秋／彰化報導
    老店每到冬至生意強強滾，冬至前夕人龍湧現。（記者張聰秋攝）

    老店每到冬至生意強強滾，冬至前夕人龍湧現。（記者張聰秋攝）

    人龍綿延到巷弄，考驗排隊人潮的耐心。（記者張聰秋攝）

    人龍綿延到巷弄，考驗排隊人潮的耐心。（記者張聰秋攝）

    明天（21日）週日就是冬至，湯圓買氣升溫，不過在彰化，主角卻是麻糬。在地人早已習慣冬至用麻糬拜祖先、地基主，連日來麻糬名店生意強強滾，其中，彰化市超過50年歷史的「大元麻糬」，今天週六一早就湧現排隊人潮，隊伍從店門口一路延伸到巷弄，再排上大馬路，綿延約1、200公尺，場面相當壯觀。

    大元麻糬主打手工現做，外皮薄Q，內餡有甜有鹹，尤其包肉餡的鹹麻糬，更是不少老饕指定必買款。從白天到晚上，人龍幾乎沒有中斷，不少民眾排了將近2個小時仍甘願等候。為了消化人潮，店家今天不僅提前開賣，還延長營業到深夜，希望讓顧客都能買得到。

    排隊人龍中，不乏外縣市民眾特地趁週末回來彰化排隊，他們說，老一輩的彰化人，都說冬至拜拜要用麻糬，吉祥又平安。還有民眾說，冬至拜拜已經多年不買湯圓，改用麻糬，一來準備方便，二來家中長輩、孩子都愛吃，加上口味選擇多，冷藏保存也較方便，「買一次可以拜，也可以全家一起吃」。

    店家透露，今年冬至前夕買氣比平常明顯增加，今天生意已經很忙，預期明天正式冬至，人潮只會更多。為因應需求，除了備料加倍，也動員更多人手現場製作，但仍難免供不應求，明天一樣會提早開門營業，方便民眾購買。

    彰化大元麻糬在地經營超過50年了，當天現做現賣，賣出口碑。（記者張聰秋攝）

    彰化大元麻糬在地經營超過50年了，當天現做現賣，賣出口碑。（記者張聰秋攝）

