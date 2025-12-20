嘉縣大林鎮平林非營利幼兒園落成 2班幼幼班超搶手

大林鎮平林非營利幼兒園昨揭牌，園區保留2棵榕樹，孩童、家長在樹下野餐、享受大自然。（記者王善嬿攝）

嘉義縣大林鎮平林國小活化校園空地，新闢非營利幼兒園今天揭牌啟用，園區保留2棵老榕樹，以溫暖的家前廣場為概念，打造一樓鋼筋混凝土建築，讓學校成為孩子自在、安全探索的家；幼兒園今年8月起招收3班、56個名額，2班幼幼班超搶手，招收32人已額滿，一班混齡班有24個名額，尚餘2個名額。

啟用落成典禮今由嘉義縣長翁章梁主持揭牌，大林鎮長許有疆、縣議員江志明、劉雅文、吳思蓉、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人共襄盛舉。

翁章梁表示，幼兒園校舍興建前經過多次的審議討論，為納入專家學者建議，興建經費持續提升，新建工程經費共4887萬，規劃3間幼兒教室與多功能活動空間、遊戲室、閱讀區，以大面採光、自然通風的特性打造學習環境。

翁章梁說，嘉義縣整體基礎建設仍然不足，透過前總統蔡英文的前瞻基礎建設計畫，縣府爭取經費興建更多托育中心、幼兒園、治水等基礎建設，讓鄉親的生活更便利。

平林國小今舉辦建校25週年慶活動。校長劉麗吟說，非營利幼兒園活化校園空地、改善死角，保留兩棵樹齡逾40年的榕樹，讓小朋友能快樂奔跑，在樹下乘涼、聽故事。

經營團隊彭婉如基金會副執行長簡瑞連說，幼兒園規劃3個班，因剛開園配置2班幼幼班、1班混齡班，未來1班幼幼班、2班混齡班；師生比1比8、共有6位教師，學費約8成由政府補助，家長每月實付2000元，希望減輕家長負擔，以尊重孩子個別差異的教學，將社區特色、食農校育融入課程。

嘉義縣長翁章梁（右三）等人參觀幼兒園餐廚設備。（記者王善嬿攝）

