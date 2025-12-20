北捷攻擊案1傷者罹愛滋 北市衛生局進行風險個案評估

台北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構可提供抗病毒藥物。（記者邱芷柔攝）

台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機砍人案，其中受襲擊的傷者有一位HIV感染者，擔憂因血液噴濺或被沾有血液的利器後續刺傷，可能造成感染，北市衛生局依照傷者受傷的地點、先後順序，並掌握有風險的個案，進行暴露愛滋病毒後預防性投藥的評估。

北市衛生局說明，黏膜接觸到感染愛滋病毒的血液，如血液噴濺到眼睛，其傳染的危險性則約為0.09%，經破損的皮膚接觸，像是傷口接觸血液而傳染的機會，應低於黏膜接觸而傳染的機會，感染的風險極低，因此一般民眾路過的民眾或是見義勇為幫忙止血的民眾都不需要擔憂。

北市衛生局指出，暴露愛滋病毒後預防性投藥需要儘早開始，不宜超過72小時，建議暴露後預防使用28天，民眾有相關問題可以使用疾管署24小時防疫1922專線或是北市愛滋諮詢專線（02）23703738（一至五9:00-12:00 13:00-17:00）獲得相關資訊，有風險的個案會由專科醫師評估是否需要投藥，此次意外事件所需的抗病毒藥物費用由專案給付。而台北市愛滋指定醫事機構有聯合醫院忠孝、仁愛、和平、陽明與昆明院區等15家醫事機構，可提供抗病毒藥物。

