    首頁 > 生活

    全球詐騙逾兆美元 台師大與台灣電信產業發展協會合作防詐

    2025/12/20 18:18 記者林曉雲／台北報導
    台師大今日舉辦媒體素養計畫成果發表會，把枯燥教科書遊戲化，轉化為劇本殺。（圖由台師大提供）

    台師大今日舉辦媒體素養計畫成果發表會，把枯燥教科書遊戲化，轉化為劇本殺。（圖由台師大提供）

    國立台灣師範大學與台灣電信產業發展協會合作，台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋今（20）日表示，全球詐騙總額超過1兆美元（於台幣31.52 兆），未來希望與台師大媒體素養基地聯手推動電信素養議題，包含防詐作為與意識、電信消費的觀念宣導，尤其人人在手的行動通訊，已成為詐騙最主要的管道時，通訊軟體和社群媒體的內容誘導，更顯現媒體素養與防範詐騙的密不可分。

    台師大今日舉辦媒體素養計畫成果發表會，並公布「遊戲介入對媒體素養學習成效」研究成果。台師大媒體素養基地表示，「公頻無私」桌遊除了推廣「公用頻道」的意義與重要性、提倡媒體近用權及提升公民意識外，玩家將扮演影音創作者，在體驗經營媒體、爭取流量的過程中，理解新媒體時代追求點閱率與公共利益之間的掙扎。

    台師大大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏說明，118位大學生玩「公頻無私」媒體近用權桌遊後發現，傳統教學若納入桌遊遊戲，可顯著提升學生在理解媒體素養議題的學習成效，將遊戲運用在教學上，透過「玩中學」，可破解填鴨式教育的困境。

    計畫協同主持人、義守大學大眾傳播學系教授侯政男指出，台師大媒體素養教育計劃5年來累計補助57門課程、舉辦480場講座，並透過20場手機影製工作坊、產出147部影片，還有讀書會、桌遊設計工作坊，青銀共學等活動，逾3萬人次參與，並與有線電視公司合作，將民眾拍攝剪輯的作品，在「公用頻道」上播映，落實「媒體近用權」。

    台師大大眾傳播研究所所長蔣旭政則表示，媒體素養教育需要長期的投入，更需要反映社會與環境上的變化。中嘉寬頻北健有線電視總經理許巧妮指出，台師大把枯燥教科書遊戲化，轉化為桌遊和劇本殺，成功吸引孩子們的興趣，讓原本生硬的知識變得容易親近及吸收。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台師大研發「公頻無私」桌遊，以遊戲方式可加深學習概念。（圖由台師大提供）

    台師大研發「公頻無私」桌遊，以遊戲方式可加深學習概念。（圖由台師大提供）

